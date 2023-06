Carlo Verdone si è aperto ai suoi ricordi Una grande ovazione in piazza del Popolo

Piazza strapiena e gente assiepata oltre le transenne per Carlo Verdone. Nella penultima serata del festival in tanti sono accorsi per vedere da vicino l’autore, attore e regista di tanti film rimasti nell’immaginario e nel cuore di tutti. Il richiamo della proiezione di Borotalco e della presentazione del film da parte dello stesso protagonista, non poteva non richiamare tanti pesaresi e non solo (c’era gente arrivata anche da fuori).

E per “re“ Carlo, che si è concesso ad una lunga intervista sul palco della piazza svelando retroscena ed aneddoti della sua carriera, sulle sue collaborazioni ed amicizie, è stato un vero e proprio bagno di folla. Momenti di grande divertimento ma anche di emozione (come il ricordo dedicato a Francesco Nuti) che hanno letteralmente conquistato il pubblico della piazza.

Alla fine il Carlo nazionale ha salutato tutti visibilmente emozionato e ha garantito che tornerà nel 2024.

c. s.