Carloni: "Imminente la gara per il progetto d’apertura della Guinza"

"Salvini nelle Marche ha rilanciato l’impegno sul territorio ed in particolare nella Provincia di Pesaro e Urbino – fa sapere l’onorevole Mirco Carloni – per creare un collegamento sempre più forte tra cittadini, amministrazioni locali, Parlamento e Governo. Con Riccardo Augusto Marchetti e Giorgia Latini vogliamo far sentire forte che questa bellissima terra è davvero rappresentata a Roma".

"In questi mesi – spiega Carloni – sono stati stanziati 400 milioni per alluvione 2022, prorogati i termini per il bonus fiscale, autorizzata in deroga per agricoltori la raccolta della legna dai fiumi, finanziato con 6 milioni la gara per continuità territoriale per la quale proprio domani finisce la gara che individuerà la compagnia che collegherà dal 1 ottobre Ancona con Milano, Roma e Napoli ma soprattutto proprio oggi grazie a Matteo Salvini è stato approvato il progetto con tutti i pareri per E78 e finalmente dopo 40 anni si aprirà la Galleria della Guinza verrà pubblicata la gara probabilmente già la prossima settimana. Inoltre come partito abbiamo dedicato ai sindaci, agli assessori e consiglieri comunali l’attenzione che meritano per dare risposte ai cittadini. Grazie ad Enrico Rossi e ai tanti militanti di Lega Provincia Pesaro-Urbino che stanno facendo una squadra per vincere in tutti i comuni mettendo al primo posto i cittadini, il rispetto delle comunità e delle identità".

am. pi.