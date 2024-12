Carmen di Bizet, l’eleganza e la tragedia

Oggi fuori abbonamento, un appuntamento dal sapore classico con Carmen del Balletto di Milano al Teatro Rossini per la Stagione Capitale Danza di Pesaro. Tradizione e modernità convivono nell’originale messinscena del Balletto di Milano diretto da Carlo Pesta, la produzione non tradisce le aspettative per la tradizione, restando fedele alla novella di Prosper Mérimée e all’opera di Georges Bizet. È il confronto/scontro tra Carmen, la gitana simbolo di femminilità, bella e anticonformista, passionale e desiderata che sfida chiunque voglia sottometterla e il Destino, l’inquietante figura così ben descritta dall’onnipresente leitmotiv della musica che conduce la vicenda sin dalla prima scena. È il Destino infatti a mettere sulla strada di Carmen prima Don Josè e successivamente Escamillo, ad armare la mano di Don Josè e, nel finale, a portare via Carmen con sé.

Le coreografie sono di Agnese Omodei Salè e Federico Veratti, la scenografia di Marco Pesta. Informazioni e biglietteria: Teatro Rossini 0721 387620, Amat 071 2072439 e biglietterie circuito vivaticket anche on line. Inizio spettacolo ore 19.