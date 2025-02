“Carmen Fantasy“, le belle sinfonie della domenica

Domani alle 17 il Teatro della Fortuna di Fano ospiterà Carmen Fantasy, il terzo appuntamento di “Sinfonie della Fortuna“, la prima edizione della stagione sinfonica fanese che riunisce in un unico cartellone tre prestigiose orchestre del territorio: l’Orchestra Sinfonica Rossini, la FORM e l’Orchestra Olimpia. La Rossini torna così ad esibirsi, dopo il grande successo del concerto di Capodanno, con un programma che celebra virtuosismo e talento, portando sul palco due soliste d’eccezione: Elena Giri e Fabiola Santi, prime parti della sezione flauti dell’orchestra.

Giri sarà protagonista della Fantaisie Brillante su temi della Carmen di Georges Bizet, uno dei capolavori più celebri della musica operistica. Composta dal flautista François Borne, la fantasia riprende i temi più noti dell’opera – dall’Habanera alla Danse bohème – trasformandoli in un tour de force per flauto solista. In occasione del 150º anniversario della morte di Bizet, che avvenne nel 1875 a soli 36 anni, questo concerto vuol celebrare la sua eredità musicale. La Fantaisie di Borne sarà eseguita nella trascrizione per flauto e orchestra d’archi di André Cebrián, primo flauto della Scottish Chamber Orchestra.

Fabiola Santi interpreterà invece il Concertino per ottavino, archi e clavicembalo di Allan Stephenson, compositore noto per il suo impegno sociale. Scritta nel 1979, quest’opera esprime una grande freschezza e immediata accessibilità, e si è rapidamente affermata nel repertorio per ottavino. "Le soliste Giri e Santi – commenta il presidente Saul Salucci – sono esempi di eccellenza della formazione musicale sul territorio: entrambe laureate al Conservatorio Rossini di Pesaro, dimostrano come i conservatori locali siano fucine di talenti. Un tempo, le orchestre riservavano il ruolo di prime parti quasi esclusivamente agli uomini, ma oggi la musica celebra il talento senza distinzione di genere". Il concerto proseguirà con la Sinfonia in re di Juan Crisostomo Arriaga, giovane compositore spagnolo nato lo stesso giorno di Mozart (27 gennaio) e morto a soli 19 anni.

Questa sinfonia alterna il vigore del re maggiore all’intensità del re minore, un autentico gioiello del repertorio orchestrale. Sul podio tornerà il direttore marchigiano Enrico Lombardi. Biglietti disponibili nella biglietteria del Teatro della Fortuna e online su Vivaticket, con prezzi che vanno da 8 a 15 euro, e riduzioni per giovani, over 65 e soci BCC.

Tiziana Petrelli