“Carmina Burana“ di Karl Orff al Parco Miralfiore

I Carmina Burana, una delle partiture più affascinati e imponenti saranno di scena questa sera (ore 21.15), al Parco Miralfiore questa volta nella riduzione scritta dallo stesso Orff. Sul palco il Coro Filarmonico Rossini, diretto da Federico Raffaelli, per Miralteatro d’Estate. In scena a Pesaro ci saranno: Federica Livi soprano, Angelo Bonazzoli controtenore, Giulio Boschetti baritono, Alessio Paolizzi primo pianoforte, Silvia Ercolani secondo pianoforte, Giacomo Sebastianelli, Matteo Fratesi, Marco Roveti, Samuele Barilari percussionisti, il coro di voci bianche Le Allegre Note, Maestro del coro Fabio Pecci, Maestro collaboratore So Hyun Lee. Carmina Burana è una silloge di 24 brani composti da Carl Orff su testi medievali per la maggior parte in latino; ne fanno eccezione alcuni in tedesco e in provenzale antico. Soggetto conduttore di tutta l’opera è il potere della Fortuna su tutte le vicende umane, ma sono presenti anche altri temi come la salute, la natura, il ritorno della primavera, l’amore, il cibo e il vino. A seguito dell’enorme successo della versione originale, che richiede un organico imponente, Orff ne realizzò in seguito anche un adattamento per soli, coro misto, coro di voci bianche, due pianoforti e percussioni, per permetterne l’esecuzione anche ad ensemble ridotti.