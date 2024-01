Carnevale, 14 carri ai nastri di partenza

Ci siamo. Il Carnevale più antico e più dolce d’Italia, sta per iniziare. Alle 15 saranno i classici tre botti d’inizio a segnare il termine dell’attesa per un’edizione che si preannuncia da record. E poi prenderà il via la prima grande sfilata dei carri allegorici, 4 di prima categoria (di cui due nuovi) e 7 di seconda, oltre al Pupo dedicato alla madrina Beatrice Venezi e altri carretti più piccoli. Ma già da oggi alle 10 su viale Gramsci si può respirare la festa, con i giganti di cartapesta fermi al via, e tutt’intorno la sfilata delle scolaresche in maschera, per il Carnevale dei Bambini a ingresso gratuito.

Per loro (e per tutta la giornata) la sorpresa dell’area Kinder Ferrero nella zona del Pincio e in cui si potranno effettuare giochi e gustare i tanti prodotti della nota azienda dolciaria. Sarà però un messaggio importante e purtroppo di grande attualità ad aprire alle 15 la parata: il "no" alla violenza contro le donne rappresentato da una grande scarpa rossa su ruote, realizzata dai maestri carristi fanesi, che sfilerà assieme ai volontari dell’associazione "Alba Rosa" (presieduta dall’ex comandante dei carabinieri Antonino Barrasso) e al gruppo arti Marziali Yang Long (che promuve la consepevolezza di sé attraverso la disciplina sportiva). Dopo questo carro, tanto piccolo quanto significativo, la sfilata dei carri e del brio, a partire dal "Pupo" del maestro carrista Paolo Furlani, dal titolo "Chiamatemi Direttore". Valeria Guerra, ha invece ideato (realizzazione Gommapiuma x Caso) un’altra novità di seconda categoria: "Jack in the box ovvero pupazzo a molla", opera dedicata alle maschere italiane e in particolare alle dieci maschere dei Carnevali d’Italia che fanno parte della rete nata a Fano per il riconoscimento del Carnevale come Patrimonio Immateriale dell’Unesco. Il terzo carro nuovo di seconda categoria "Te dag el Brudet 2: la vendetta" è invece dedicato al Brodetto e alla Moretta, due prodotti tipici fanesi, e porta la firma di Matteo Angherà (realizzazione Carnival Factory). I due i carri nuovi di prima categoria sono "Il Mangiasogni" di Luca Vassilich (realizzazione Carnival Factory) mentre quello di Mauro Chiappa (realizzazione Fantagruel) è dedicato all’Intelligenza Artificiale e il titolo è stato ispirato dal tormentone estivo di Annalisa: "Ho visto l’A.I. che bacia lui…".

Lungo il percorso tanta musica con la band ‘Senza Volto’ sul palco adiacente alla scuola Corridoni mentre a scandire i tempi sulla torretta della direzione la voce di Francesco Boiani e Augusto Alessi. Non poteva mancare la lotteria del Carnevale che quest’anno mette in palio, come primo premio, una crociera per due offerta da Yougiara Travel. Per l’acquisto dei biglietti e/o la sottoscrizione della tessera socio (che garantisce l’ingresso a 1 euro): www.carnevaledifano.com.