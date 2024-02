Carnevale, altra domenica sold out. E il bel tempo promette un pienone

Con le temperature miti previste per oggi, ci si aspetta il pienone al secondo corso mascherato del Carnevale di Fano 2024. E le premesse ci sono tutte visto il già annunciato sold out di palchi, tribune e delle postazioni getto sui carri. Lungo il percorso ci sono infatti ancora posti disponibili per i fanesi che si vogliono godere lo spettacolo della sfilata dei 4 carri allegorici giganti e degli altri 9 capolavori di cartapesta di seconda categoria, oltre a quello simpaticamente "chiassoso" della Musica Arabita.

Nella Fabbrica del Carnevale la sveglia suona presto. Già dalle 6.30 questa mattina i maestri carristi sono all’opera per far uscire i giganti di cartapesta, due già visti lo scorso anno ed altri due nuovi che hanno incantato gli spettatori nel debutto di domenica scorsa in viale Gramsci. Movimenti nuovi e innovativi per il Mangiasogni progettato da Vassilich (realizzato da Carnival Factory) e tanto romanticismo nell’opera più statica di Chiappa (con la manodopera di Fantagruel) che si contendono il primato dei carri più fotografati durante la luminaria, per quegli occhi di fuoco che caratterizzano i due pupazzi centrali.

Intanto ieri pomeriggio, lungo il corso e in piazza XX Settembre, turisti e clienti del centro commerciale naturale hanno potuto godere di un assaggio di quello che era il Carnevale dell’Adriatico nei primi decenni del secolo scorso quando l’evento si svolgeva lungo il corso e i carri erano tutti mignon. A guidare la sfilata il Pupo della Cristoforetti e di carro ‘Pop art’ in miniatura, il folklore della banda di strada che suona i "battanaj", una nota di colore e allegria molto apprezzata dai presenti e dai bambini.

E parte proprio dai bimbi la giornata di oggi con il Carnevale dei Bambini (gratuito) dove sarà possibile ammirare i carri già in posizione di partenza sul viale e alle 10 l’immancabile sfilata delle scuole cittadine che hanno preparato mascherate per l’occasione. Il corteo partirà da viale Gramsci, passerà per il Pincio fino ad arrivare a piazza XX Settembre. Alle 11, a Palazzo Bracci Pagani, andrà invece in scena "Disturbi…di cuore", incontro di sensibilizzazione all’uso del defibrillatore, tema caro alla manifestazione tant’è che il carro ‘Carnevale di Fano Story’ di Fantagruel dedicato al Vulón, è un carro cardioprotetto. E alle 15 dopo i tre botti d’inizio, tra gli occhi puntati su carri e mascherate anche quelli di Rai e Mediaset e le telecamere del regista Andrea Lodovichetti impegnato nelle riprese del film dedicato al Carnevale. Per l’acquisto dei biglietti e/o la sottoscrizione della tessera Carnevalesca che garantisce l’ingresso a 1 euro, si può visitare il sito www.carnevaledifano.com. o recarsi a Palazzo Bracci Pagani.