Carnevale, arrivano i carri allegorici hi-tech

Robotica, materiali innovativi, led digitali e fibra ottica colorata: la tecnologia sposa l’arte del Carnevale. Presentati ieri mattina i tre progetti dei prototipi dei carri allegorici che saranno realizzati da altrettante aziende del territorio, grazie al bando Iti-Fabbrica del Carnevale sull’ "Innovazione di filiera". I prototipi saranno pronti per il Carnevale 2024.

Le tre aziende, che grazie al bando si sono aggiudicate 70 mila euro per la costruzione dei prototipi dei carri allegorici, sono Big Lab che sperimenterà l’uso di tessuti innovativi, Digital Smart che punterà sulla robotica e Dago elettronica che attraverso l’illuminazione darà vita a forme nuove e suggestive. L’utilizzo di robot interattivi permetterà di creare "un carro dinamico, ogni volta con forme diverse, e che – è stato spiegato – potrà interagire con i partecipanti al Carnevale, attraverso una telecamera". Per quanto riguarda i materiali, la sfida di Big Lab è quella di "sostituire il polistirolo – ha chiarito la fondatrice Fiammetta Sainisi – con biomateriali come la fibra di lino, recuperabile sul mercato a basso costo, o con la bio resina che offre elevate prestazioni, tanto da essere utilizzata nella costruzione delle Porche". "La fibra ottica e i led dinamici colorati – ha illustrato il progetto di Dago Elettronica Tommaso Bellucci – daranno vita ad un gioco di luci che permetterà di vedere la struttura interna del carro illuminata, spettacolarizzare la luminaria finale e avere un carro che cambia forma in base alle luci. Inoltre l’illuminazione potrà interagire non solo con la musica ma anche con il pubblico". "L’obiettivo – ha chiarito Bellucci –è di fornire ai maestri carristi elementi nuovi per la creazione dei carri, perché la tecnologia aiuta ad avere idee innovative". L’augurio di Anna Mantovani, in rappresentanza dei carristi, è "che le tre tecnologie si possano presto unire in unico carro". Innovazioni interessanti anche per il vice presidente della Carnevalesca, Stefano Mirisola, che però ha messo in evidenza come il trasferimento delle tecnologie dai prototipi ai carri veri e propri comporterà un aumento dei costi. "Questo significa disporre di nuove sponsorizzazioni – ha aggiunto Mirisola – e di maggiori contributi da parte dell’Amministrazione comunale". Filippo Rosati ha sottolineato la novità metodologica introdotta dal bando che ha portato alla piena "collaborazione tecnico-artistica tra progettisti e carristi". "L’obiettivo del progetto – ha aggiunto Simone Antognozzi che si è occupato del bando – era proprio quella di innovare pur riconoscendo la tradizione del Carnevale". Tra aziende e carristi "si è creata una sinergia strategica –ha fatto notare il consigliere delegato alla Fabbrica del Carnevale Stefano Marchegiani –che permetterà di creare posti di lavoro e opportunità". Per l’assessore alla Cultura Cora Fattori "è nata un’officina dove sperimentare le nuove tecnologie", mentre per il sindaco Massimo Seri "è un investimento importante che avrà ricadute significative sul territorio. La sfida è rendere il Carnevale di Fano unico e spettacolare per innovazione, originalità e creatività".

Anna Marchetti