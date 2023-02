Carnevale cittadino, premio a San Bernardino per l’allegoria su stelle, pianeti e Piero Angela

Ieri è andato in scena il carnevale di Urbino: primo premio alla contrada di San Bernardino, per il suo gruppo mascherato “Viaggio tra stelle e pianeti. Omaggio a Piero Angela“. Intensa la partecipazione di pubblico che ha ballato e festeggiato con la musica e l’animazione in diretta nazionale su Radio Studio Più. Protagoniste le contrade nella festa organizzata dal Comune e in particolare dagli assessorati agli eventi e alle politiche giovanili con l’associazione delle contrade. Presente anche il liceo “Laurana - Baldi“ che ha portato in piazza “Il sogno di Gerusalemme“.