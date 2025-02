Carnevale dei Ragazzi in arrivo. Rabachèn e gli altri sono pronti

Torna domenica 2 marzo il Carnevale dei Ragazzi. L’appuntamento è alle ore 15 in piazzale Carducci da dove prenderà il via la sfilata delle sette allegorie presenti quest’anno, realizzate come da tradizione grazie parrocchie cittadine e all’Arcidiocesi. "Siamo arrivati alla 68esima edizione – spiega Tomas Nobili, portavoce del comitato del Carnevale insieme ad Albino Calcinari –. E’ un evento che coinvolge tutta la città e che da piazzale Carducci vedrà sfilare le allegorie in via Gramsci ed in via Manzoni (per due giri) per poi dirigersi per la festa conclusiva in piazza del Popolo. Sul palco della biosfera si terrà poi il tradizionale discorso di Rabachèn, rigorosamente in dialetto pesarese". E’ la maschera cittadina per eccellenza ad illustrare le allegorie presenti, che vedranno impiegate oltre 500 ragazzi: "Quest’anno sono legate al mondo dei cartoni animati, ai libri e alla tradizione pesarese. La parrocchia di Soria presenterà "Inside out"; la Comunità pastorale del centro storico "Psares D’Egit"; i Cappuccini "La Pizza Rossini: ai Cappuccen a magnem sol la russen"; San Martino "Bur Dei dell’Olimpo" (che sfilerà con il carro); San Carlo Borromeo "Gli intramontabili ’80-’90, gioca come allora, riscopri la magia"; Torraccia "Carramba che sorpresa" e Loreto "Libri in maschera". Quest’anno il Carnevale dei ragazzi ha in serbo non soltanto la sfilata ma anche delle attività collaterali. La prima riguarda una rappresentazione musicale che vedrà protagonisti i ragazzi dell’oratorio di Montecchio, dal titolo "La nostra storia", che si terrà domenica alle 17.30 al Teatro Sperimentale.

In occasione del Carnevale sarà inoltre presentato il volume "Rabachen e il Carnevale di Pesaro" edito da Melchiorri 1934, che racconta la storia della manifestazione. E per l’edizione 2025, grazie alla collaborazione dell’azienda Cosmesi Italia e l’istituto Ipsia Benelli di Pesaro, è nato "El Profum del Carnevel", una profumazione per ambienti creata per l’occasione (che sarà possibile acquistare al Naquda di via Rossini).

"Insieme alle ragazze del Benelli – dice il titolare di Cosmesi Italia, Andrea Morsiani – abbiamo sviluppato una fragranza con note di vaniglia, ciliegia e caramello". Soddisfatto anche il preside del Benelli, Raffaele Balzano: "Una esperienza molto utile – dice – perché aiuta gli studenti anche ad avvicinarsi al mondo del lavoro". A sostenere il Carnevale anche la Banca di Pesaro, come spiega il direttore generale Paolo Benedetti: "Abbiamo voluto rinnovare ed incrementare il nostro sostegno per una iniziativa così importante". In caso di maltempo l’appuntamento con il Carnevale slitterà a domenica 9 marzo.

Alice Muri