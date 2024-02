Carnevale dei ragazzi: lunga storia. Domani torna, col rischio pioggia

Domani, alle 15, in occasione della 67ª edizione, ritorna la sfilata delle Parrocchie per il Carnevale dei Ragazzi a cura dell’Arcidiocesi di Pesaro, con la collaborazione del Comune e Pesaro Parcheggi. In caso di maltempo la sfilata è rinviata a domenica 18. Ai nastri di partenza undici allegorie: il carro della comunità pastorale San Martino e San Paolo con "I super fratelli Martin e Paul"; e le sfilate delle parrocchie di San Francesco-Cappuccini (Viaggio nella musica dagli anni 70 ad oggi), Cristo Re (I giocattoli della soffitta), Unità pastorale centro storico (Vara che elemetal), Santa Maria di Loreto (Babbo Natale scopre il Carnevale), Gruppo Torraccia (Marylin Monroe al Carnevel de Pesre), Fraternità San Francesco (Cantico delle Creature), San Carlo (Pinocchio), Soria (We are the world), San Pietro in Calibano Apsella e Montelabbate (Carneval’art in fuga dal museo) e il gruppo Roller per un totale di 1075 figuranti". Il corteo sarà aperto dalla carrozza di Rabachèn e la signora Cagnèra e tutta la sua corte, scortata dall’associazione nazionale "Giacche Verdi". Partenza da piazzale Carducci e dopo due giri sull’anello viale Gramsci, piazzale Matteotti, viale Cialdini e via Manzoni, si proseguirà su via San Francesco per arrivare sul grande palco di piazza del Popolo con Rabachèn che farà il discorso e poi le premiazioni.

Il Carnevale dei ragazzi nasce nel 1958, su volere dell’allora vescovo Luigi Carlo Borromeo, che chiama a raccolta un gruppo di persone legate all’Azione Cattolica per emulare un’analoga iniziativa presa a Ravenna e poi anche a Bologna, dal cardinale Giacomo Lercaro. Da subito vennero invitate tutte le parrocchie della Diocesi ad allestire sfilate mascherate a piedi e carri allegorici, da far sfilare tutti insieme nell’ultima domenica di carnevale. Da allora la macchina non si è più fermata ed ogni anno vengono premiate le parrocchie che realizzano il miglior carro e la migliore sfilata a piedi. Nel 1958, dunque, si costituì, il "Comitato carnevale dei ragazzi", patrocinato dal vescovo Borromeo, composto da Gino Filippucci, Aldo Bui, Marzio Manfredini, Orlando Ghirlanda, Werther Bettini, don Silvano Pierbattisti, Renzo Paci, Antonio Nicòli, nonchè qualificati cittadini componenti le varie giurie. Nella prima riunione nacque l’idea di far risorgere dalle ceneri il personaggio di Rabachèn che, nello spirito del lontano ottocento, apriva la sfilata su un carro allegorico o su un ‘landau’ tirato da focosi cavalli e circondato da mascherate varie.

Nello stesso anno venne ideato il costume di Rabachèn: alto cappello a cilindro, giacca a coda di rondine rossa, pantaloni neri a righe bianche, fascia con i colori di Pesaro in vita, medaglie di cioccolata al petto. E’ di qualche anno dopo il ‘matrimonio’ di Rabachèn con la signora Cagnèra che rinasce alla fine degli anni ’70 per costituire con lui una coppia indissolubile. Veste una gonna rossa con nastri e, in fondo, pizzone, camicia bianca con bavero largo, giacchino nero di velluto, cappello rosso con fiori e nastri, mascherina al volto. Per la cronaca Rabachen è Albino Calcinari, mentre la signora Cagnera è Annamaria Petrilli. L’Albo d’oro delle vittorie vede al primo posto la parrocchia di Santa Maria di Loreto con 15 vittorie; seguita da quella di San Martino con 14 e e Santi Terenzio e Marina di Cattabrighe con 7.

Luigi Diotalevi