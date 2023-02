Carnevale, largo ai carri E occhio alle macchine

Tutto pronto per la 66ª edizione del Carnevale dei ragazzi. Il raduno delle varie allegorie è fissato per le 15 di oggi in piazzale Carducci. Mezz’ora dopo l’inizio della sfilata sul tradizionale rettangolo costituito da viale Gramsci, piazzale Matteotti, viale Cialdini, Manzoni e ritorno. Previsti due giri. Il Comitato organizzatore ha così fissato l’ordine di partenza. Il corteo è aperto da Rabachèn, principe dell’allegria e del buon umore, unitamente alla consorte, la signora Cagnerà ed al gruppo di maschere italiane. Quindi l’allegoria "Finalmente torniamo a volare!!!" della parrocchia Santa Maria di Loreto. A seguire: "An di’ ch’è bon" (San Terenzio e Marina in Cattabrighe e San Pietro in Calibano di Villa Fastiggi), "C’era una volta nel bosco…" (San Carlo Borromeo), "Facciamoci strada" (Cristo Re), "Soria’s Addams family" (Sacro Cuore di Soria), "Lady Gaga al Carnevel de Pesre" (Gruppo Torraccia), "L’app del contadino" (San Fabiano di Villa Ceccolini), "Rotelle fuori posto" (Roller Pesaro), "Come nelle favole" (Gruppo Emmesse Eventi). Chiude "Il mare di San Martino" carro allestito dalla parrocchia di Villa San Martino. L’albo d’oro della rassegna, pazientemente ricostruito da Tiziano Paganelli attraverso un lungo e accurato lavoro di ricerca, pone ai vertici della classifica, per numero di presenze, la parrocchia...