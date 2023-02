Carnevale, motori caldi ’Apre’ il carro di Loreto

La 66ª edizione del Carnevale dei ragazzi è ai nastri di partenza. Il raduno delle varie allegorie è fissato, per le ore 15 di domenica prossima,19 febbraio, in piazzale Carducci. Mezz’ora dopo l’inizio della sfilata sul tradizionale rettangolo costituito da viale Gramsci, piazzale Matteotti, viale Cialdini, Manzoni e ritorno. Previsti due giri. Come al solito, le strade saranno chiuse fino al termine della manifestazione.

Il Comitato organizzatore ha così fissato l’ordine di partenza. Il corteo è aperto da Rabachèn, principe dell’allegria e del buon umore, unitamente alla consorte, la signora Cagnèra ed al gruppo di maschere italiane. Quindi l’allegoria "Finalmente torniamo a volare!!!" della parrocchia Santa Maria di Loreto.

A seguire: "An di’ ch’è bon" (San Terenzio e Marina in Cattabrighe e San Pietro in Calibano di Villa Fastiggi), "C’era una volta nel bosco…" (San Carlo Borromeo), "Facciamoci strada" (Cristo Re), "Soria’s Addams family" (Sacro Cuore di Soria), "Lady Gaga al Carnevel de Pesre" (Gruppo Torraccia), "L’app del contadino" (San Fabiano di Villa Ceccolini), "Rotelle fuori posto" (Roller Pesaro), "Come nelle favole" (Gruppo Emmesse Eventi). Chiude "Il mare di San Martino" carro allestito dalla parrocchia di Villa San Martino.

L’albo d’oro della rassegna, pazientemente ricostruito da Tiziano Paganelli attraverso un lungo ed accurato lavoro di ricerca, pone ai vertici della classifica, per numero di presenze, la parrocchia di Santa Maria di Loreto con 47 partecipazioni e 15 vittorie. Seguono Villa San Martino con 39 e 14 affermazioni, San Carlo 37 e 3, Soria 32 e 1, San Pietro in Calibano 27 e 2, Cristo Re 24 e 6, Cattabrighe 23 e 7, Villa Ceccolini 11. All’esordio il Gruppo Torraccia ed Emmesse Eventi.

Già ampiamente collaudato il complesso del ’Roller Pesaro’ capace, come al solito, di simpatiche evoluzioni.

Nel ruolo del personaggio storico e tradizionale di Rabachèn Albino Calcinari preceduto nell’incarico da Renzo Paci, Ernesto Preziosi, Franco Ferri, Giorgio Filippini, Simone Baiocchi e Daniele Leonardi. Nelle vesti della signora Cagnèra, dagli anni ’80 e dintorni, la fedelissima Annamaria Petrilli. Prima di lei Raffaella Carboni e Silvia Cordella.

Continua, nel frattempo, la vendita dei biglietti della lotteria di sostegno capace di assegnare ricchi premi all’insegna dello slogan, un po’ scherzoso, come si addice naturalmente alla festa in cui è inserita, "La Tua vita potrà cambiare!"

Luigi Diotalevi