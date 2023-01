Carnevale, postazioni getto sold out Servono 20 quintali di dolci in più

di Anna Marchetti

A ruba le postazioni del getto, che hanno fatto registrare il sold out in 24 ore. Ad una settimana dalla prima sfilata dei carri allegorici di domenica 5 febbraio, che avrà come ospiti "Ciccio, Rossella e Buz" di "Tutti Pazzi per Rds", le postazioni del getto sono esaurite ed è scattata la corsa per accaparrarsi uno dei 300 posti in tribuna. "Un ottimo segnale – commentano presidente e vice presidente della Carnevalesca, Maria Flora Giammarioli e Stefano Mirisola – la gente dimostra partecipazione nei confronti del Carnevale che, riparte con le sfilate dopo due anni di sospensione a causa della pandemia".

Visto il successo del getto, la Carnevalesca sta pensando di aumentare ulteriormente i dolciumi da gettare sulla folla, aggiungendo ai 180 quintali di cioccolatini e caramelle (quest’anno il getto è stato affidato alla Dulciar di Noci in provincia di Bari) altri 20 quintali. Quattro i carri nuovi che sfileranno a partire dalle 15 lungo viale Gramsci: "Come sarebbe stato il passato se il futuro fosse arrivato prima" di Valeria Guerra, "Pop connection" di Luca Vassilich, "The dark side 50th" di Matteo Angherà e "Pacevolissimevolmente" di Giovanni Sorcinelli e Mauro Chiappa. In totale sono stati previsti 4 varchi di entrata e uscita al percorso (via XII Settembre, via Negusanti, via Roma, via Cavour), 2 di sola entrata (via Arco d’Augusto, via da Serravalle) e 3 dedicati all’uscita (via Giordano Bruno, via Paoli, via Garibaldi).

Diversi i parcheggi a disposizione : oltre al Foro Boario che avrà una capacità ridotta, a causa dei lavori di riqualificazione, le auto come sempre si potranno lasciare nel parcheggio del cimitero e in quello a Gimarra (ex Cif) e quest’anno anche al parco dell’aeroporto e all’ex mattatoio. Da questi due parcheggi è previsto un bus navetta messo a disposizione dal Comune per raggiungere viale Gramsci.

Per quanto riguarda il biglietto chi sceglierà di farlo on line spenderà di meno ed eviterà le file alle casse. Il biglietto on line, infatti, costa 12 euro, ridotto 10 (ragazzi da cm 140 ad anni 18, over 65, militari, diversamente abili, gruppo minimo di 25 persone), il ridottissimo 1 euro (bambini fino a cm 140 accompagnatori di persone diversamente abili). Chi vorrà continuare ad acquistare il biglietto alle casse pagherà l’intero 15 euro, 13 euro il ridotto, 1 euro il ridottissimo. Per i tesserati (il tesseramento quest’anno si fa on line) che hanno pagato 15 euro, l’ingresso alle sfilate costerà simbolicamente solo 1 euro.

La sfilata dei carri sarà preceduta alle 10 dal Carnevale dei Bambini tra viale Gramsci e piazza Settembre mentre sanato 4 febbraio, alle 17, si inaugurerà a Palazzo Bracci Pagani, trasformato per l’occasione in Palazzo del Carnevale, la mostra "Musica Arabita...10!".