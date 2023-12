Carnevale story. Cercasi baby attore

Entra nel vivo la lavorazione del docufilm del regista Andrea Lodovichetti sul Carnevale di Fano. Mentre un’unità della troupe sta documentando in queste ore il prezioso lavoro dei maestri carristi, un’altra sta perfezionando il copione del film ed una terza sta allestendo tutta la logistica generale. Casting degli attori compresi. Perché come e più di "PescAmare" il film mescolerà parti documentarie a parti di fiction.

Per questo motivo si cerca un bambino tra gli 8 e gli 11 anni residente sul territorio, che sia vispo, recettivo, con una buona dialettica e un’ottima memoria. Il piccolo sarà il co-protagonista del film accanto al Vulòn: la disponibilità richiesta è per parte delle tre domeniche di sfilate in maschera (28 gennaio, 4 febbraio, 11 febbraio), giovedì grasso (8 febbraio), martedì grasso (13 febbraio) ed altri 4/5 giorni nel mese di marzo. "E’ previsto un rimborso spese per l’impegno" fanno sapere dalla produzione che richiede la candidatura entro il 6 gennaio inviando all’indirizzo mail casting@carnevaledifanoilfilm.it includendo: 3 foto in primo piano e 3 a figura intera senza ritocchi; eventuali links a video di esperienze pregresse; eventuale cv artistico del bambino; nome, città/domicilio, età più i contatti telefonici ed indirizzo email dei genitori.