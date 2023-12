Carnevale: tredici carri in griglia di partenza

Tredici i carri che sfileranno su viale Gramsci nell’edizione 2024 del Carnevale "In viaggio col Vulón: Fuori dalle righe…e dagli spazi!". Nel ruolo di testimonial Beatrice Venezi salita alla ribalta della cronaca anche perché, durante un Sanremo, ha chiesto di essere chiamata "direttore" e non "direttrice". Una frase "che la colloca, di diritto – ha fatto notare la presidente della Carnevalesca Maria Floara Giammarioli – ‘Fuori dalle righe…e dagli spazi’". Alla Venezi sarà dedicato il Pupo "Chiamatemi Direttore" del maestro carrista Paolo Furlani.

Valeria Guerra, ha invece ideato (realizzazione Gommapiuma per Caso) il nuovo carro di seconda categoria: "Jack in the box ovvero pupazzo a molla": opera dedicata alle dieci maschere dei Carnevali d’Italia che fanno parte del memorandum per il riconoscimento del Patrimonio immateriale dell’Unesco. Le dieci maschere saranno protagoniste anche a giugno in una iniziativa per promuove in estate il Carnevale fanese. Il terzo carro nuovo di seconda categoria "Te dag el Brudet 2: la vendetta" sarà dedicato al Brodetto e alla Moretta e porta la firma di Matteo Angherà (realizzazione Carnival Factory): "In una lettura umoristica i classici ruoli si invertono con i pesci che si fanno beffa dei cuochi cucinandoli in succulente padelle. Vendetta portata a termine grazie all’ilarità ed all’eccitazione provocata dalla moretta che i pesci sorseggiano con soddisfazione sotto gli occhi preoccupati dei maestri chef". Due i nuovi carri di I categoria realizzati da Luca Vasilich e Mauro Chiappa. Il primo creerà "Il Mangiasogni" (realizzazione Carnival Factory). "In una società che ci vuole omologati, freddi, rapidi, produttivi e consumisti – spiega il carrista – è fondamentale essere ancora in grado di sognare". Mentre Mauro Chiappa (realizzazione Fantagruel) si è dedicato all’Intelligenza artificiale con "Ho visto l’A.I. che bacia lui…". "L’attimo di vertigine che si prova, prima e durante un bacio – spiega il maestro carrista – non è riproducibile da alcuna Intelligenza artificiale per quanto essa evoluta". Il vice presidente della Carnevalesca Stefano Mirisola ha puntato l’attenzione sul tesseramento 2024 che "si potrà effettuare sia fisicamente sia on line (www.carnevaldifano.com) . Il costo della tessera è di 15 euro e si potrà recuperare grazie a tanti vantaggi offerti, compreso l’ingresso al Carnevale con solo 1 euro. Inoltre grazie a Spazio Conad (Fanocenter) i tesserati riceveranno 2 buoni acquisto del valore di 5 euro ciascuno non cumulabili. Chi si tessera entro il 6 gennaio 2024 potrà vincere una postazione getto per la sfilata di domenica 28 gennaio e altri premi. Torna la lotteria con tanti premi, mentre al cinema Masetti i venerdì precedenti le sfilate, saranno programmati film dedicati ai più piccoli con possibilità di fare merenda.

