Carnevale a Villa Fastiggi, è boom: in 15 mila intorno ai carri

Carnevale a Villa Fastiggi: uno dei carri della sfilata che ha attirato circa 15mila persone

Pesaro, 5 marzo 2023 – Battuti tutti i record al tradizionale Carnevale di Villa Fastiggi svoltosi, dopo rinvii causa il maltempo, oggi, prima domenica di marzo, quindi in piena Quaresima.

"Ne è valsa la pena, dopo tre anni di attesa siamo stati fortunati, il tempo ci ha assistito, forse lassù qualcuno ci ha aiutato e ci vuole bene. Penso, senza esagerare, che c’erano oltre 15mila persone festanti”, queste le parole pronunciate dallo stanco, ma felice presidente della Carnevalesca di Villa Fastiggi, Carlo Schiaratura, per il successo della manifestazione. Una marea di folla, di tutte le età, ha invaso le strade del popoloso quartiere della vecchia San Pietro in Calibano.

Hanno partecipato 9 allegorie; ha aperto la sfilata il carro: “La natura amica è il bene prezioso della vita” con il trenino della scuola infanzia Alice rappresentato da ortaggi e frutta; poi la sfilata di figuranti a piedi: “An di ch’annè bon” delle parrocchie San Pietro in Calibano e Cattabrighe; quindi il carro ‘Inset a San Pitre’ che rappresenta un prato con tanto di alveare, api, farfalle, coccinelle e altri insetti utili; poi ‘Ops...non è Natale’ con il sottotitolo ‘Asem arrivet lung’ che la dice lunga sul tema; quindi l’allegoria: ‘Pac man su Ape Piaggio’ del gruppo famigliare del famoso videogioco.

Ancora un carro della Carnevalesca: ‘Non ve regghe più’ lo dice la terra come grido, sporcata e sfruttata al limite del crollo; poi la sfilata dei figuranti a piedi ‘C’era una volta nel bosco’ della parrocchia San Carlo Borromeo che ha vinto la gara per le sfilate a piedi all’ultimo Carnevale dei Ragazzi di Pesaro; poi il quinto carro della Carnevalesca di Villa Fastiggi: ‘Tsi de Pesre se…’ una parodia sugli sport ed una sfilata a piedi di africani. Come da tradizione, presente il carro di vin brulè e quello della cioccolata calda, mentre il Forno Mosca della signora Mariella di Villa Ceccolini ha distribuito i suoi prodotti, preparati appositamente per questo carnevale.

Sono stati lanciati 10 quintali di caramelle, 90 mila boeri, merendine e snack vari. Ha tenuto vivo il pomeriggio il brillante speaker Massimo Romani. Dopo il gran finale in piazza Lombardini, davanti al Circolo Arci, dove si sono fermati tutti i carri, c’è stato il grande lancio di tutto quello era rimasto, il presidente della Carnevalesca di Villa Fastiggi, Schiaratura, ha consegnato gli attestati ai rappresentanti dei carri ed ha ringraziato tutti i volontari, la Protezione Civile, tutte le forze dell’ordine ed ha dato appuntamento al 2024.