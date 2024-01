"Carnevalesca, Giammarioli sponsor del figlio". Ma lei: "Solo 3mila euro a professionisti veri"

E’ come la regina Vittoria, Maria Flora Giammaroli. E il paragone calza perché è da 10 anni presidente dell’ente Carnevalesca ed è anche un po’ nobile. Palazzo di famiglia in via Cavour. Lei risponde: "Nobile? I miei avi lo erano". Comunque la signora del Carnevale è in questi giorni nel mirino non solo dei politici ma anche di tutti quelli che non l’amano. A muovere le acque, la recente presentazione a Roma dell’antica manifestazione cittadina, dove erano presentri solamente i fratelli Antonio e Francesco Baldelli di FdI e nessun’altro esponente con cariche pubbliche. " La giornata non l’ho organizzata io ma Antonio Baldelli. Io ho invitato l’assessore alla Cultura Biondi che però ha declinato l’invitato così come ho invitato il presidente della giunta regionale Acquaroli ed anche il sindaco Massimo Seri che era seduto assieme a me in platea e non al tavolo dei relatori. Poi decideranno loro chi mandare, il problema non è affar mio. Io ho solo pensato al Carnevale e non mi interessano destra e sinistra, alti e bassi".

Presidente Giammarioli, veniamo al dunque? E’ vero che lei darà 8mila euro di contributo alla compagnia Ex Novo dove tra i protagonisti c’è anche suo figlio Enrico?

"E’ vero. ma il contributo è di 3mila euro, non 8mila. E’ uno spettacolo che si terrà il 3 febbraio alla sala Verdi del teatro della Fortuna e si intitola ’C’erano una volta le fiabe’".

Ma dicono: la mamma finanzia il figlio...

"A parte che mio figlio è uno dei 10 più il regista. La compagnia è di professionisti ed hanno una sede a Roma e un’altra a Fano". Per la cronaca non è il primo spettacolo che la compagnia Ex Novo tiene in città.

Comunque, tutti fanesi i protagonisti?

"No, tutti romani e vivono a Roma, mio figlio compreso. E con quei soldi devono dormire e mangiare. Anzi aggiungo un altro particolare e cioè che saranno tutti miei ospiti, nella mia casa".

La passione per la recitazione l’ha presa da lei suo figlio?

"Io da giovane ho recitato come professionista anche per compagnie come quella di Dario Fo oppure della famiglia Ninchi. Ed ancora la mia casa è aperta all’arte, senza destra e senza sinistra".

Punta molto su quest’essere al di sopra delle parti. Ma lei da che parte sta? Perché c’è un po’ di confusione: la dicono molto amica di un noto esponente dei 5 Stelle ma anche che ha la tassera di Fratelli d’Italia. Cosa dice?

"Che con Marta Ruggeri siamo amiche da ragazze. Poi un conto è l’amicizia poi un altro paio di maniche è il lavoro. Vero anche che da 20 anni ho la tessera di Fratelli d’Italia".

I nemici dicono anche che lei dentro la Carnevalesca ha molti nemici e che Saul Salucci si è pure dimesso. Cosa replica?

"Non mi risultano dimissioni da parte di Salucci con cui mi sono incontrata anche l’altro ieri".

E sul resto?

"Non prendo nemmeno in considerazione questo parlare. Anche perché alla fine io so solo una cosa: per coprire con le banche ho dovuto mettere a garanzie la mia casa".

Vero che da grade vuol fare il presidente della Fondazione Teatro?

"Ho davanti altri due Carnevali da organizzare. Non ci penso nemmeno".

m.g.