Carnevali storici, Fano c’è. Al via in Regione l’iter per la legge

Partita in Regione, alla commissione Affari Istituzionali-Bilancio, la discussione sulle due proposte di legge (una delle giunta regionale, l’altra della consigliera d’opposizione di M5S Marta Ruggeri) a sostegno dei carnevali storici marchigiani. Ieri sono stati chiamati in audizione gli organizzatori delle principali manifestazioni, per Fano erano presenti la presidente della Carnevalesca Maria Flora Giammarioli e il dirigente comunale Ignazio Pucci. La legge sui Carnevali storici, una volta approvata, darà la sicurezza agli organizzatori delle manifestazioni dell’entità del finanziamento per almeno tre anni. Importante sarà anche la definizione del criteri per la distribuzione delle risorse (si parla di oltre 100 mila euro all’anno per i prossimi tre anni) che dovranno tenere conto dei bilanci delle singole manifestazioni e della longevità dei Carnevali. "Da nord a sud – fanno presente dalla Regione – i carnevali appartengono da secoli alle tradizioni marchigiane, caratterizzandosi nei singoli territori con interpretazioni locali legate a personaggi e usanze. Sostenere e valorizzare i carnevali storici è la principale finalità delle due proposte di legge".

Il presidente della commissione Renzo Marinelli e i due relatori, Marta Ruggeri per l’opposizione e Andrea Assenti (FdI) per la maggioranza e i commissari hanno ringraziato gli organizzatori dei Carnevali marchigiani per i suggerimenti forniti e per le osservazioni presentate in particolare sul criterio della longevità, e hanno preso l’impegno "di redigere un testo quanto più puntuale e utile alla valorizzazione dei carnevali storici delle Marche". Intanto a Fano va avanti il progetto del docu-film sul Carnevale a firma del regista Andrea Lodovichetti, che ha come obiettivo non solo quello di celebrare il Carnevale ma anche di portare alla luce storie e ricordi personali dei fanesi legati alla manifestazione più antica d’Italia.