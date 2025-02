Caro-acqua, i sindaci scaricabarile: "Aumenti congelati per le elezioni?. Io non c’entro. Chiedete ai tecnici"

di Antonella MarchionniNon è acqua passata la questione dei rincari idrici approvati a ottobre 2024. Tuttavia, l’allora presidente dell’Aato Marco Ciccolini, attuale sindaco di Urbania, che ha presieduto l’assemblea fino alla vigilia delle ultime elezioni amministrative, si chiama fuori da ogni responsabilità. Il motivo? "Chiedete alla struttura tecnica", balbetta non senza imbarazzo. L’aumento doveva essere fatto prima delle elezioni amministrative, quindi dalla precedente assemblea presieduta da Ciccolini, ma così non è stato con il risultato che, siccome il rincaro si applica anche sui conguagli pregressi, l’approvazione ritardata ha aumentato il numero dei mesi su cui conteggiare il conguaglio facendo lievitare le bollette dell’8% nei Comuni gestiti da Marche Multiservizi e del 10% in quello gestiti da Aset. I rincari avrebbero dovuto essere varati entro il termine per l’approvazione dei bilanci preventivi degli enti locali, e cioè entro il 15 marzo 2024. Inoltre, entro il 30 aprile, l’Aato avrebbe dovuto anche approvare il piano degli interventi, il piano economico finanziario, l’atto deliberativo di predisposizione tariffaria e l’aggiornamento dei dati necessari ad Arera.

Perché non è stato fatto? Per non perdere consenso elettorale? "No, il consenso elettorale non c’entra. Le scelte sono derivate anche da un piano di investimenti, cioè… Guardi, io… No, però io non voglio entrare in una polemica… Non sono più presente ormai da tanti mesi…"

Però la titolarità di questa scelta è stata dell’Assemblea presieduta da lei, vorremmo una spiegazione in merito a questo visto che stiamo parlando di un conguaglio di 10 mesi: se fosse stato applicato quando era il momento sarebbe stato più leggero… "L’assemblea è sovrana. Lei mi continua a fare una domanda a cui ho già risposto. C’è una struttura tecnica a cui vanno fatte queste domande e che ha il dovere e l’obbligo di mandare avanti la struttura, faccia la domanda alla struttura tecnica".

Qual è quindi il ruolo dell’assemblea, a cosa serve? "E’ l’assemblea dei sindaci che ha il governo di un territorio, ognuno ha il proprio ruolo. E io ero il coordinatore politico dell’assemblea, sono un sindaco che in quel momento era stato scelto per coordinare l’assemblea, tutto qua". Motivi tecnici, quindi, secondo la ricostruzione dell’ex presidente Aato, sarebbero stati quelli che hanno portato alla stangata post-elettorale. Secondo il il neo-presidente dell’Aato Massimo Berloni, nominato dopo le elezioni e firmatario dei rincari "nessuno ha avuto il coraggio di farlo prima". Ce lo ha detto in un’intervista, specificando tuttavia l’intenzione di non voler "recriminare il passato".