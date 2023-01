Caro bollette, la Bonatti in soccorso ai dipendenti

"Dopo un 2022 caratterizzato da un incremento del costo della vita condizionato fortemente dal caro energia, Bonatti ha scelto di aprire il nuovo anno dando un aiuto economico alle sue persone".

Così Guillaume Angelucci, il direttore Risorse Umane della società per azioni leader nel settore dell’impiantistica e delle infrastrutture per l’energia, che ha una sede di progettazione anche a Fano, annunciando l’istituzione di un fondo societario pensato per aiutare i dipendenti in difficoltà nel pagamento delle utenze domestiche.

"Nel rispetto dello spirito della norma emanata dal Governo - prosegue il dirigente di Bonatti spa -, abbiamo definito dei criteri oggettivi per stabilire il perimetro di erogazione del bonus bollette ai nostri dipendenti, puntando con decisione a sostenere i redditi più bassi.

Abbiamo ritenuto prioritario mitigare il disagio delle famiglie dei dipendenti più colpiti dal caro-energia: i colleghi che rientrano nei parametri che abbiamo determinato hanno potuto avere nella busta paga del 10 gennaio un contributo che varia, infatti, da 1.000 a 2.000 euro".

Sono ben 270 i dipendenti di Bonatti spa distribuiti nelle varie sedi italiane.

Di questi, circa 170 hanno ricevuto il bonus, di un ammontare diverso dall’uno all’altro in base alla propria busta paga.

La direzione generale di Bonatti spa non ritiene utile divulgare l’ammontare preciso della cifra destinata a questo intervento di welfare aziendale (che va da sé essere compresa tra i 170 e i 340mila euro), ma in una nota stampa spiega che l’erogazione del bonus ha coinvolto principalmente il personale della Sede di Parma, dell’Unità di S.Polo di Torrile (Pr), specializzata nella preparazione di macchine per la costruzione di pipeline (saldatura e coating in particolare), ma ha coinvolto - seppur marginalmente - i 70 ingegneri del Centro di Ingegneria di Fano e dei nuovi uffici di Assago (Mi), dove sta nascendo un polo dedicato ai servizi di General Contractor per l’energia green.

"La scelta di tendere la mano alle proprie persone - conclude il direttore delle Risorse Umane Guillame Angelucci - è scaturita dal valore che Bonatti assegna alle sue risorse umane, vero asse portante dell’azienda.

Il Gruppo Bonatti desidera così confermare, in modo estremamente concreto, una rinnovata e, se possibile, ancora più profonda attenzione al benessere delle sue persone, elemento fondamentale per garantire l’elevato livello dei servizi di ingegneria, costruzione e manutenzione che le viene riconosciuto dell’industria dell’energia".

ti.pe.