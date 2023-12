Caro bollette, un’azienda ha rischiato grosso. Corsa scatenata ai bonus

Dal caro bollette non si salva nessuno, nè famiglie e nè imprese. Ed a questo proposito se non interviene il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli con i gestori. un’azienda di Montecchio poteva chiudere e mandare tutti a casa: energia elettrica staccata. Di questo problema sono ormai mesi che se ne occupa la consigliera regionale del Pd, Micaela Vitri. "Ringrazio la Regione per aver ascoltato i miei solleciti e previsto uno stanziamento di 810mila euro integrativo al precedente bando di 5,4 milioni di euro. Purtroppo però si tratta solo di briciole per le reali esigenze delle attività economiche", dice la rappresentanza della minoranza. Perché la torta, e cioè i soldi stanziati sono stati fra l’altro divisi in due perché 2,7 milioni di euro sono stati riservati ai comuni dell’area del sisma e l’altra metà per quelli del nord delle Marche. "In poche ore – dice Micaela Vitri – ci sono state 1500 domande e, su 5,4 milioni di euro a disposizione, le richieste avevano oltrepassato invece i 13 milioni di euro, quindi centinaia di aziende erano rimasti fuori dai contributi per il caro energia".

La Vitri porta anche alcuni numeri: tra Pesaro e Ancona dove la concentrazione indusriale e più marcata su 1100 domande presentate solo 252 sono riusciti ad accedere ai contributi per i maggiore oneri sostenuti nel pagamento delle bollette sia per il gas che per l’energia elettrica. La quota per le agevolazioni è stata fissata con questi parametri: 8500 euro per le micro imprese; 15mila per le piccole e 20mila euro per le medie.

Dalla Vitri arriva nella sostanza un ringraziamento per l’ulteriore staziamento che è stato fatto ma aggiunge anche in totale si potranno aiutare solo 300 imprese del nordo della regione". Aggiungendo anche: "Ma mi lascia perplessa la volontà di riservare la metà dei fondi alle attività economiche dell’area sisma, creando così una disparità di trattamento con il nord delle Marche dove sono concentrate la la maggior parte delle imprese".