Carofiglio a teatro: "Le parole vanno trattate bene"

Quando si fa un uso sciatto e inconsapevole delle parole o se ne manipolano deliberatamente i significati, l’effetto è il logoramento e la perdita di senso. Se questo accade, è necessario sottoporre le parole a una manutenzione attenta, ripristinare la loro forza originaria, renderle di nuovo aderenti alle cose. Ne è convinto lo scrittore Gianrico Carofiglio che oggi alle 21 salirà sul palco del Teatro della Fortuna per riflettere, all’interno del Festival "Circonomia", sulle lingue del potere e della sopraffazione dedicandosi al recupero di cinque parole chiave del lessico civile: vergogna, giustizia, ribellione, bellezza, scelta, parole legate fra loro in un itinerario concettuale ricco di suggestioni.

"Al festival con Roberto Della Seta parleremo di un argomento di cui mi occupo da tempo - ci dice lo scrittore - ossia la necessità di prendersi cura del linguaggio come fondamentale pratica di democrazia". Il tema dell’appuntamento che lo vede protagonista è infatti "L’ecologia delle parole".

Le parole sono più ecologiche o tossiche?

"Entrambe le cose. Ecologia delle parole significa usarle rispettandone i significati, evitando di usarle come strumenti tossici di manipolazione politica".

In diversi libri, a partire da ’La manomissione delle parole’, lei sostiene che le parole servono a comunicare e raccontare storie ed anche a produrre trasformazioni della realtà. Ritiene siano più in grado di trasformare la percezione che abbiamo della realtà o possono proprio modificarla, cambiare il mondo?

"Il modo in cui raccontiamo il mondo a noi stessi e agli altri è una delle premesse per cambiarlo. Le parole e le storie ben maneggiate possono letteralmente cambiare il mondo".

Quali sono i cambiamenti da attuare e attengono più all’ecologia o alla cultura?

"Entrambe. Bisogna lavorare per il cambiamento materiale delle cose, dei modi di produrre e di stare insieme, in modo solidale, contrastando le disuguaglianze. Questo passa anche attraverso un uso etico della lingua".

Durante questa intervista mi sono vista un po’ a bordo piscina, con lei accanto...come Nanni Moretti in quella scena cult di Palombella rossa, che schiaffeggiando una giornalista la redarguisce dicendo: "Ma come parla? Le parole sono importanti". Schiaffi a parte, le è mai capitato di farsi la stessa domanda?

"Certo (ridendo), nel corso degli anni, in tante interviste, qualche domanda non intelligentissima è capitata. D’altro canto mi sono capitate tante domande acute e originali. Le migliori sono quelle che mi fanno pensare ad aspetti di quello che ho scritto cui io stesso non avevo mai pensato prima". Al termine dell’intervista con Della Seta ci sarà il firmacopie del suo nuovo romanzo, appena uscito per Einaudi, "L’orizzonte della notte". Preparatevi quindi una domanda a cui Carofiglio non ha mai avuto modo di pensare prima…

Tiziana Petrelli