Carovita a Pesaro: stangata da 2.384 euro a famiglia

Carovita a Pesaro

Una stangata da 2384 euro a famiglia. E’ quello che ha stimato nei giorni scorsi Federconsumatori, a livello nazionale, per il 2023. Gli aumenti più consistenti sono nelle tariffe di luce e gas, 800 euro, con un aumento del 38,40% rispetto all’anno precedente. La seconda voce più alta dei rincari è quella dell’alimentazione, con un 9,2% in più (683 euro).

Non solo. Gli aumenti si registrano anche sul fronte delle assicurazioni auto, dove Federconsumatori stima un 4,6% in più, per un totale di aumento di pesa di 66 euro circa. Anche l’Osservatorio di Facile.it segnala un aumento, nel settore assicurazione, stavolta facendo il confronto tra 2022 e 2021: "Negli ultimi 12 mesi – si legge nella stima di Facile.it – le tariffe delle polizze auto sono tornate a crescere; a dicembre 2022 per assicurare un veicolo a quattro ruote a Pesaro e Urbino occorrevano, in media, 451,72 euro, vale a dire il 15,3% in più rispetto a dicembre 2021".

Alessandro Pertoldi, 64 anni, è il responsabile di Federconsumatori Pesaro e Urbino. Nella provincia quasi 700 iscritti, e la quota di iscrizione, da tempo, varia a seconda del reddito della persona, e della pratiche di cui questa usufruisce.

"Ai nostri sportelli – dice Pertoldi – vengono utenti soprattutto a seguito di truffe subite o cambio contratti per l’erogazione gas o quando vengono applicati aumenti, e quindi contestano soprattutto bollette, spesso collegate alla telefonia, anche se poi noi raccogliamo lo sfogo anche su altri versanti".

"Avevamo chiesto – prosegue Pertoldi – di creare degli organismi di sorveglianza territoriale dei prezzi, che facessero capo alle prefetture, per impedire e denunciare eventuali speculazioni, come esiste a livello nazionale, per un maggiore controllo dei prezzi e dei profitti. Quindi, anche a livello locale, questo organismo sarebbe stato presieduto dal prefetto, con le associazioni di consumatori. La proposta è nata diversi mesi fa, a Roma, ma non abbiamo avuto dal governo nessuna risposta".

E sul fronte caro-energia? "L’abbattimento accise non c’è più, e questo crea gli aumenti che vediamo in questi giorni, il rifornimento alla pompa costa 18,3 centesimi in più al litro per benzina e gasolio e 4,3 per il Gpl per autotrazione". Problemi grossi anche sul fronte gas, per il mercato tutelato: la bolletta cresce del 23,3 per cento rispetto al mese precedente, in controtendenza con il mercato dell’energia. La spesa della famiglia tipo nell’anno scorrevole (dal 1° gennaio 2022 al 30 dicembre 2022), è di circa 1.866 euro, pari a più 64,8% rispetto ai dodici mesi precedenti".

Altre richieste che avevate fatto? "Ad esempio di evitare le morosità. Cioè per i non abbienti che non riescono a pagare gas e luce, di non procedere al blocco dell’erogazione e concedere la rateizzazione lunga delle bollette. Ai nostri sportelli vediamo forti malesseri, per questo è sempre più urgente e necessario un maggiore impegno del governo in direzione del sostegno ai meno abbienti e della lotta alle crescenti disuguaglianze, anziché i tagli e le limitazioni previste nella Finanziaria".

Alessandro Mazzanti