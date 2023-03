Carpegna e Monte Cerignone nel nuovo film di Secchiaroli

Si intitola Animale libero ed è l’ultimo film diretto da Henry Secchiaroli le cui riprese si sono concluse ieri. A far da sfondo alle immagini un’antica canonica nel piccolo borgo di Monte Cerignone, a due passi dalla casa dove Umberto Eco amava passare le vacanze e che considerava il suo "buen retiro". Ma anche qualche scena girata sul monte Carpegna innevato. Sul set di ripresa anche due esemplari di North American Wolfdog, due meravigliosi lupi supervisionati da Claudio Mangini, animal trainer anche per i film di Paolo Sorrentino e Matteo Garrone e da Jessica Pecorari altra animal trainer. Le riprese hanno visto gli attori impegnati nella location in località San Donato di Montecerignone, per tre settimane. Il cast artistico, prevalentemente marchigiano, ha visto sul set: Daniele Borghi, Marco Florio, Francesca Di Modugno, Stefano Artissunch, Nicola Grottoli e infine Claudia Salvatore.

La trama del lungometraggio di Secchiaroli, che per la prima volta si cimenta in un genere diverso dalla commedia, ruota attorno alla storia della famiglia Fieri, di cui Sesto è il figlio minore. "Una famiglia – come racconta lo stesso regista - che conduce un’esistenza distopica, da reclusi, in un’isolata casetta di montagna. I tre figli, di cui due disabili mentali e uno, il protagonista, su una sedia a rotelle, sono succubi delle idiosincrasie di due genitori apprensivi e sadici, divorati dal germe della follia. Costretto a vivere come un animale in gabbia, costantemente punito o premiato per il suo atteggiamento e dunque addomesticato con la forza, Sesto cerca da sempre un’evasione attraverso gli occhi del suo fisioterapista, unico "contatto" con il mondo esterno. Un giorno però si ritrova fra le mani l’occasione di mettere fine a quella vita in cattività e decide di diventare un "animale libero" con ogni mezzo a sua disposizione". A parte pochi elementi impossibili da reperire in loco, tutta la troupe tecnica (una ventina di persone) ‘parla’ marchigiano; dai costumi alla scenografia; dal trucco al suono in presa diretta; dalla colonna sonora alla documentazione cine-fotografica del dietro le quinte.

Soddisfatto il regista Henry Secchiaroli: "È un momento particolare per tutti ed in special modo per il nostro settore. Ripartire con questo film è senz’altro un impegno, ma allo stesso tempo uno stimolo e segnale positivo per il cinema indipendente, soprattutto qui nelle Marche in cui il cinema finalmente sta prendendo forma concreta. Siamo entusiasti di iniziare questo nuovo progetto. Abbiamo completato i giorni di riprese con degli attori speciali, due lupi ed è stato un privilegio poter lavorare con questi incredibili animali, che ci hanno già regalato delle performance mozzafiato". C.Sal.