Carpegna, ecco il Passo Pantani Marco, questi erano i tuoi monti Commossi i genitori e i tifosi

di Amedeo Pisciolini

Emozioni forti a Carpegna. Con una cerimonia partecipata lo svalico del monte Carpegna è diventato da sabato scorso il primo passo montano in Italia ufficialmente dedicato al grande campione di ciclismo Marco Pantani. Ha letto la delibera con le motivazioni che hanno indetto il comune di Carpegna a chiamare nella toponomastica il tratto con il nome di ‘Passo Marco Pantani’ il sindaco di Carpegna Mirco Ruggeri. "Pantani era spesso protagonista su questa strada - ha sottolineato il primo cittadino - la sua celebre frase ‘il Carpegna mi basta’ stava ad indicare che questa salita era sufficiente per lui per affrontare poi le tappe dolomitiche".

Tanta emozione negli occhi di Tonina e Paolo i genitori di Marco che hanno voluto essere presenti nell’intero pomeriggio. "Qui ci sono tanti ricordi di Marco - ha detto la mamma di Marco Pantani- oggi un signore mi ha detto che èvenuto con la moglie dal Belgio per essere presente a questa inaugurazione".

Ha poi preso la parola il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli: "Quando si arriva qui si sente solo il respiro di chi sta pedalando e come è scritto nel muretto qui sotto si sente anche il respiro di Marco, senza retorica posso dire che è un luogo veramente magico. In questi anni il Carpegna è diventato un santuario del ciclismo e dello sport perché sono tanti gli appassionati che partendo anche da Cesenatico si fanno tanti chilometri solo per venire a vedere dove Pantani si allenava. Questa intitolazione è un bel segnale che la comunità di Carpegna dà alla memoria di Marco e al mondo dello sport". "Il ricordo di Marco non basta mai, un grazie al Comune di Carpegna per la felice intuizione - ha detto poi il consigliere regionale Giacomo Rossi - Con lo stesso principio di memoria, è stata presentata la gara Under 23 Elite ‘Sulle Strade Di Marco Pantani’ Cesenatico-Carpegna che si svolgerà il 23 aprile, competizione ideata dell’amico Gabriele Menghini e sulla quale ho lavorato affinché si concretizzasse tramite la Regione Marche".

Presenti anche diversi tifosi del ‘Pirata’. Nella seconda parte della giornata, coordinata dal giornalista Beppe Conti che ha ripercorso le imprese di Pantani, il presidente del comitato organizzatore Gabriele Menghini ha presentato la corsa Cesenatico–Carpegna: "Una corsa di grande suggestione, che suscita simpatia e commozione".

Sono seguiti tanti aneddoti su Pantani da parte di ex campioni di ciclismo tra cui Alfio Vandi, Ivan Basso e Roberto Conti. Durante gli interventi la sindaca di Tavullia Francesca Paolucci ha ricordato una frase di Valentino Rossi del novembre del 2021: "Io sono come Pantani, siamo campioni del popolo!". Tra i presenti anche Mauro Dini per la Provincia di Pesaro, Marianna Vetri vice sindaco di Urbino, Andrea Spagna sindaco di Frontino, il presidente dell’ente parco Lino Gobbi, Gioia Bartali e il presidente regionale del Coni Fabio Luna. L’assessore alla cultura di Carpegna Luca Pasquini e il vice sindaco Alberto Biràl hanno poi consegnato ai genitori di Marco un quadro ricordo contenente anche uno stralcio della delibera che sancisce il ‘Passo Pantani’. Il consigliere comunale Guido Salucci ha fatto omaggio agli ospiti di prodotti tipici locali.