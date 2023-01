Carpegna festeggia Restaurata la chiesa parrocchiale di San Leo

Soddisfazione a Carpegna per il restauro della facciata e del "pronao" in pietra arenaria della chiesa parrocchiale di S.Leo, importante bene culturale del territorio e di antica costruzione come testimoniato dall’affresco presente al suo interno. Un restauro reso possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. "La Diocesi di S. Marino-Montefeltro, i Parroci della Parrocchia di S. Leo in Carpegna Padre Francois Marie e Padre Pierluigi Allegrezza Giulietti, l’Amministrazione comunale di Carpegna e i parrocchiani tutti - fa sapere una nota degli interessati al restauro - ringraziano la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, sempre vicina al territorio nelle diverse finalità da lei perseguite, per l’importante contributo elargito alla Parrocchia di S. Leo che ha permesso di eseguire il restauro della facciata e del "pronao" in pietra arenaria della chiesa parrocchiale, importante bene

culturale del nostro territorio di antica costruzione come testimoniato dall’affresco presente al suo

interno".

La chiesa e parrocchia di S. Leo nei secoli è sempre stata un punto di riferimento per la popolazione che vi abita ed anche il ricordo indelebile per chi non vive più a Carpegna.

am.pi.