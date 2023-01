Carpegna in lutto per la morte di Mariotti

Ieri si sono svolte a Carpegna le esequie di Amilcare Mariotti, 86 anni, veterano del taglio di prosciutto a mano. Era conosciuto, non soltanto in provincia, come “il Maestro tagliatore“. La sua storia si lega a quella della produzione di carni di maiale dell’alto Montefeltro ben prima che arrivasse il marchio DOP. Raccontava di aver visto un norcino per la prima volta nel 1943, "una cosa mai vista", "impressionante". Non sapeva ancora quanto questa scena avrebbe avuto a che fare col suo destino. L’anima del commercio, la parola spigliata in Amilcare si manifestano con l’attività di famiglia, proprietaria di una tabaccheria a fianco del Palazzo dei Principi. Succede che nel ‘50 arrivano i primi turisti in cerca "dell’aria buona" del luogo e Amilcare intuisce l’opportunità. Le persone iniziano a ricercare anche prodotti tipici, così apre un alimentari dove comincia ad affettare.

Prima è una Berkel rosso fiammante la sua compagna di strada, ma ben presto, quando capisce il valore del taglio a mano per conservare sapore e proprietà del prosciutto, passa al coltello. Nel frattempo, negli anni Sessanta, nasce la Carpegna prosciutti. Quelle cosce compaiono anche nel suo banco, sostituendo le piccole produzioni nostrane. È qui che Amilcare affina la sua arte.

Nel 1985 abbandona l’attività in proprio e si dedica interamente a rappresentare l’azienda in fiera. Vola fino in Giappone e negli Stati Uniti. Il suo coltello abbinato ad un’innata eleganza si fa riconoscere nel mondo. Anche negli ultimi anni, accompagnato dalla figlia Rossana, non aveva mai lasciato gli strumenti del mestiere. In questi giorni in tanti hanno voluto rendere omaggio al suo garbo e alla sua professionalità. Dal pulpito le nipoti hanno ricordato l’inesauribile capacità di narratore. Sul feretro l’immagine sorridente mentre è impegnato nel taglio ha salutato la sua comunità, commossa per la perdita di un uomo che è anche una parte importante della storia di tutti.