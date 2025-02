Carpegna, in mille per l’ultimo saluto al sindaco

Almeno un migliaio di persone hanno preso parte ieri pomeriggio alla cerimonia funebre dell’ex sindaco (dal 2009 al 2019) di Carpegna Angelo Francioni. Piena di gente sia la chiesa parrocchiale di San Nicolò che la piazza adiacente. "Caro Angelo – ha detto durante l’omelia (ufficiata da don Marco Scandelli) l’attuale sindaco del paese Mirco Ruggeri – grazie per il grande impegno, hai fatto tanto per Carpegna e per il Montefeltro. Per noi amministratori e per tutti i cittadini rimarrai sempre un punto di riferimento e un esempio. Ringrazio i suoi famigliari per avergli permesso di dedicarsi ai suoi concittadini e alla crescita della nostra amata Carpegna". Tra i parenti e la gente comune arrivata un po’ da tutto il Montefeltro erano presenti i consiglieri regionali Giacomo Rossi e Renato Claudio Minardi, il presidente della Provincia di Pesaro Urbino Giuseppe Paolini, il presidente dell’Unione Montana del Montefeltro Andrea Spagna, il presidente e il vice dell’ente Parco Lino Gobbi e Guido Salucci, il presidente dell’Anpi Montefeltro Luciano Arcangeli oltre a diversi sindaci e amministratori del territorio. Ai funerali di Francioni che ha contribuito alla sponsorizzazione della famiglia Beretta alla Vuelle Basket Pesaro, anche i campioni Ario Costa,Valter Magnifico e Luciano Amadori in rappresentanza della Carpegna Prosciutto Basket. "Le tantissime presenze alla cerimonia funebre – sottolinea il vicesindaco Luca Pasquini che è stato a fianco di Francioni come amministratore per 20 anni – dimostra l’affetto che la gente nutriva per Angelo, persona affabile, corretta serie a affidabile e di grande senso civico e istituzionale. A lui si deve anche la realizzazione (in collaborazione con Simone Paci) del Museo dei Borghi a Castacciaro, La Geoteca nel Giardino di Mezzanotte, in collaborazione con il suo grande amico il prof Vittorio Lombardi, fondatore della società di studi storici del Montefeltro. Inoltre ha sempre sostenuto il festival Cultura d’Estate giunto alla XXI edizione. Ha favorito anche la pubblicazione di importanti testi sulla storia della nostra comunità. Tante le opere pubbliche realizzate durante il suo mandato: scuole, palestra e impianti sportivi, auditorium, nuova biblioteca, ambulatorio comunale, la chiesa e la canonica di San Leo, il Frutteto antico e la percorso ciclo-pedonale lungo la circonvallazione di via Moro, l’ampliamento del cimitero comunale e tanto altro È bene anche ricordare il suo costante impegno nel sociale e verso i più deboli. Grande camminatore e amante della natura e del territorio. Notevole è stata anche la sua sensibilità verso la cultura". Condoglianze ai famigliari sono arrivate anche dagli organizzatori del premio Rotondi e dalle figlie di Pasquale Rotondi. Dopo la messa il corteo si è snodato in piazza dei Conti di Carpegna di fronte al palazzo del Comune e dei Principi, dove c’è stato un grande e affettuoso applauso.

Amedeo Pisciolini