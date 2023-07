Carpegna in rivolta Ucraini sgomberati Il paese scende in piazza "Lasciateli con noi"

di Benedetta Iacomucci

Alcuni vivono in Carpegna già da un paio d’anni, gli ultimi da qualche mese. C’è chi ha trovato lavoro come cameriere, chi fa la badante, chi l’operaio. Sono otto cittadini ucraini, fuggiti dalla guerra, che hanno trovato riparo in quest’angolo del Montefeltro. In un paese dove ormai li conoscono tutti, e nessuno li tratta come ospiti. Proprio quei compaesani, ieri, non hanno esitato un istante a scendere in piazza, esortati dallo sdegno del sindaco Mirco Ruggeri. Lo raggiungiamo al telefono. La voce tradisce la collera ancora da sbollire: "E’ successo – racconta concitato – che stamattina (leggi ieri) mi ha chiamato una profuga ucraina che abita e lavora a Carpegna ormai da un po’ e mi dice che hanno avuto indicazioni dalla Prefettura, tramite la cooperativa ’Incontri per la democrazia’, di preparare le valigie perché sarebbero stati trasferiti dal Cas di Carpegna, a un’altra struttura a Lamoli". Cioè a circa 40 chilometri di distanza da dove vivono e lavorano, senza che ci sia la possibilità di spostarsi con mezzi pubblici, né tantomeno di usare mezzi propri, di cui ovviamente nessuno dispone.

Il Cas è il centro di accoglienza straordinario che a Carpegna è ospitato all’interno dell’ex residence San Michele. Nei suoi 12 appartamenti vivono una cinquantina di profughi asiatici e, appunto, 8 ucraini: un ragazzo di 18 anni, 2 bambini, 4 donne e il marito di una di queste. "Lavorano tutti – spiega il sindaco –: il ragazzo in un campeggio, la donna fa la badante, una ragazza è assunta in un ristorante, uno fa l’operaio a Sant’Angelo in Vado nell’azienda di un abitante di Carpegna. Definirli integrati è dire poco: sono proprio ben voluti". Molto diversa la condizione degli asiatici: "La metà è senza documenti quindi, pur volendo, non può lavorare. Cambiano in continuazione, partono la mattina e vanno a Pesaro, qui tornano solo per dormire".

Come mai allora alterare questo equilibrio? "Mi è stato spiegato – dice il sindaco – che in base al Decreto Cutro gli ucraini non devono essere accolti nei Cas che sono strutture temporanee, ma nei Sai, che sono ’sistemi di accoglienza e integrazione’ più stabili. Lo posso capire, ma come può venire in mente di dire a delle persone, la mattina per la sera, di fare le valigie e prepararsi ad essere trasferite di punto in bianco? E’ al di fuori di ogni logica e umanità. Pare abbiamo 14 nuovi arrivi da sistemare: non è comunque un buon motivo per destabilizzare queste persone: sono venuti da me in lacrime, erano disperati. Non potevo non fare nulla".

E di cose ne ha fatte, il sindaco: prima ha mandato un messaggio sul gruppo Whatsapp comunale, poi, dopo aver radunato una quarantina di concittadini, ha organizzato una protesta davanti al residence. Fianco a fianco con gli ucraini. E qualcosa è successo. "Per il momento – dice Ruggeri – ho ottenuto che questo spostamento fosse rimandato di qualche giorno, per trovare una soluzione alternativa anche con il coinvolgimento della popolazione. Stiamo verificando la disponibilità di immobili, anche in affitto, considerando che si può contare su una piccola stabilità economica. Ma forse dovranno uscire dal programma. Ci stiamo confrontando assiduamente con la Prefettura, che comunque ringrazio: malgrado questa storia ci abbia rattristato, bisogna riconoscere alla prefetta Greco di esserci venuta incontro".