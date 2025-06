Carpegna, passeggiata con i medici per vincere il diabete

Ultimi posti disponibili per Avventura Diabete Carpegna, l’iniziativa organizzata dall’Associazione Diabetici di Pesaro con la collaborazione di Atdm Marche, dedicata ai diabetici di tipo 1 e 2. "Nella nostra provincia ci sono oltre 22mila diabetici, e sono dati vecchi di tre anni che andrebbero aggiornati – spiega Paolo Muratori, presidente di Assodiabetici Pesaro –. Il problema è che i numeri sono in aumento, anche in bambini e giovani. Quello che possiamo fare, oltre a rappresentare le nostre istanze e richieste presso la sanità regionale è proporre iniziative come queste, che promuovono la prevenzione e informano sui sani comportamenti da tenere". I tre giorni di Carpegna, dal 20 al 22 giugno, saranno infatti un’importante occasione per parlare di questa patologia: "Tante le attività organizzate dall’associazione tra cui una camminata sul monte Carpegna, guidati dalla Protezione Civile e dall’Ente Parco, con un pranzo nel bosco grazie alla Proloco locale e all’Hotel Ulisse che ci ospita. Il tutto sarà seguito dallo staff medico di Diabetologia di Ancona guidato da Flavia Carle, direttrice dell’Agenzia Regionale Sanitaria in cui saranno presenti anche medici, infermieri, podologa e nutrizionista. Il focus, grazie anche ad incontri pomeridiani nell’auditorium cittadino, sarà rivolto al problema del piede diabetico con esperti che ci spiegheranno come prevenire e come sia importante il movimento e abbandonare una routine sedentaria. Il movimento è un’attività che ci aiuta, pensate che il nostro gruppo di camminatori di Pesaro, che parte due volte a settimana dal parcheggio di San Decenzio raccoglie anche 200 persone".

Andrea Angelini