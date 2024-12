Carpegna Prosciutto Pesaro sfida Assigeco Piacenza per la terza vittoria consecutiva

Trasferta emiliana a Piacenza per la Carpegna Prosciutto Pesaro, a caccia della terza vittoria consecutiva e desiderosa di riprendere il proprio cammino anche lontano dalle mura amiche, dove non vince dalla prima giornata a Nardò.

L’Assigeco Piacenza è l’ultima in classifica ma guai a sottovalutarla, soprattutto dopo che è tornata alla vittoria, sabato scorso contro la Fortitudo Bologna, davanti al proprio pubblico. Capo allenatore è Humberto Alejandro Manzo, promosso a fine ottobre dal ruolo di vice dopo l’esonero di Stefano Salieri, capace di conquistare tutte e tre le vittorie ottenute finora da Piacenza.

La cabina di regia è affidata allo statunitense Desonta Bradford, già visto in Italia con la canotta di Trento nella stagione 2021-22, che sta alternando saggiamente performance da principale arma offensiva ad altre da facilitatore di gioco tramite gli assist. Caso esemplare è l’ultima uscita, nella quale ha servito 7 assist con soli 7 punti e sei tiri dal campo, tuttavia ottenendo la vittoria.

A giovare dei passaggi vincenti dell’americano c’è, su tutti, la guardia Saverio Bartoli, che sta viaggiando a 15.6 punti nelle ultime tre partite, e il suo cambio Federico Bonacini, autore di 19 punti contro la Fortitudo grazie a un quasi perfetto 7/8 dal campo.

Caratteristica dei quintetti proposti in campo dall’Assigeco è la grande quantità di esterni, che rendono la formazione di Manzo temibile per la capacità di aprire il campo con tutti i giocatori e andare a rimbalzo con grande dinamismo. Ecco che allora come ala grande gioca Serpilli, ex della partita dopo tutta la trafila delle giovanili della Vuelle, inserito nel miglior quintetto alle finali nazionali under 20 del 2017: Michele sta viaggiando in questa stagione a 9.8 punti e 4 rimbalzi di media.

Sotto canestro il centro titolare è Nate Grimes, americano di 203 cm per 102 chilogrammi, uscito dal college di Fresno State dove al quarto anno ha concluso la stagione in doppia doppia con 11.5 punti e 10.2 rimbalzi di media; è giunto in Italia dopo un anno passato in Kosovo e attualmente le sue (ottime) cifre parlano di 14.2 punti e 8.1 rimbalzi, quinto migliore del campionato.

Dalla panchina a farlo rifiatare c’è Ursulo D’Almeida, classe 2001 originario del Benin, trasferitosi nel 2015 in Italia tramite uno zio sacerdote che viveva a Roma e spostatosi poi a Ragusa per iniziare la sua carriera nella pallacanestro.