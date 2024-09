Carpegna si tinge di rosa per la lotta al tumore al seno

Sabato è in programma la terza edizione di Carpegna in Rosa, l’invasione rosa nel cuore del Montefeltro per sensibilizzare tutte alla prevenzione del tumore al seno. L’incasso verrà devoluto in beneficenza per iniziative di sensibilizzazione e per acquistare macchinari e attrezzature per la diagnosi precoce. S’inizierà alle 15.30 con iscrizioni e distribuzione delle magliette e dopo i saluti istituzionali si partirà per una camminata nella natura di 6 chilometri, creando una vera scia rosa che colorerà Carpegna e l’alto Montefeltro. Al rientro, aperitivo con prodotti tipici e selezione di vini e DJ set con musica Anni ‘90 fino a tardi. Gli organizzatori, Carpegna Experience e Andromeda Montefeltro APS, sono al lavoro per regalare un pomeriggio di sport e divertimento ai tanti partecipanti: "Non ci abbiamo pensato due volte - dice Luca Salucci, presidente di Carpegna Experience - ad accettare la sfida di coniugare natura, sport e divertimento con il nobile intento di raccogliere fondi per la prevenzione del tumore al seno. L’affiatamento creato con Andromeda Montefeltro ha fatto il resto".