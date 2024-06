Carpegna, un tuffo nella storia e la magia della natura selvaggia

Dal 12 al 16 giugno sarà il Comune di Carpegna il nuovo protagonista di ‘50x50: Capitali al quadrato’, il progetto simbolo di Pesaro 2024. Il programma, dal titolo "Carpegna tra Natura, Arte, Tradizioni, Gastronomia", vuole far conoscere le eccellenze di Carpegna: l’ambiente incontaminato, le tradizioni locali, i prodotti tipici, l’arte di questi luoghi. Considerato che il Comune è interessato dalle elezioni amministrative, si è scelto di concentrare gli eventi da mercoledì a domenica. Mercoledì 12 giugno in piazza Conti apertura della settimana con un brindisi accompagnato dal Prosciutto di Carpegna DOP e Crostolo di Carpegna. Inaugurazione della mostra "CarpegnArt – Artisti nel Montefeltro". Concerto di Simone Giannotti Quintet. Giovedì 13 alla Caffetteria Righetti COSA C’E’ DOP e musica con i Flatbit. Alle 19, all’Auditorium comunale, serata dedicata al compositore Zandonai. Alle 21 Musica e Parole, con Lucia Ferrati. Venerdì alle 19, al Bar Turismo, Aperitivo con la musica dei Clajaro. Alle 21.30, in piazza Conti, Stefano Ligi Band. Sabato 15, dalle 10, visita a Prosciuttificio di Carpegna, Bottega Artigiana Antica Stamperia e Pieve Romanica di San Giovanni Battista. Pranzo con prodotti tipici, su prenotazione. Alle 15 "Il Respiro delle Pietre – Borghi in cammino", narrazioni di comunità: visita al Museo-laboratorio del Parco del Monte Cucco. Alle 16 in piazza Conti passaggio di 80 cavalieri sul Cammino di San Francesco da La Verna a San Leo; alle 16.30 visita guidata a Palazzo dei Principi. Domenica 16 alle 9.30, con partenza da Piazza Conti, escursione trekking e MTB verso Monte Carpegna con visita al Museo della Pineta del Cippo. Al rientro visita guidata alla Geoteca della Vallata di Carpegna presso il Giardino di Mezzanotte. Dalle 14.30 Festa del Patrono con sbandieratori e arcieri in costumi storici e giochi di una volta, Santa Messa e Processione con l’accompagnamento della Banda Città di Carpegna. Alle 21 presentazione del libro "Il palazzo dei principi di Carpegna", con Simone Paci e Tommaso di Carpegna Falconieri.