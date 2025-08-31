CarpegnAr-Pittura, un successo di pubblico

Si è chiusa a Carpegna la Mostra CarpegnArt-Pittura, Scultura e Arti visive, giunta alla 6ª edizione. La mostra visitata da più di 6milapersone e che è stata organizzata dall’assessorato alla cultura e dall’assessorato al turismo del comune di Carpegna, in collaborazione con la Proloco, ha visto l’esposizione di 141 opere nella Scuola Primaria Massimo Vannucci e nelle vetrine della piazza dei conti di Carpegna.

"In una mostra importante e di qualità – hanno commentato Luca Pasquini vicesindaco e Francesco Mazzarini consigliere comunale con delega alla cultura – anno esposto le loro opere artisti noti ed affermati assieme a giovani alla prima mostra, come gli studenti della Scuola del Libro di Urbino, che quest’anno compie 100 anni. È stato un punto d’incontro tra gli artisti del e nel Montefeltro. Ha un valore culturale, sociale e turistico e fa parte del Carpegna Summer Festival-Cultura d’Estate 2025 giunto alla 21ª edizione con concerti, presentazioni di libri, conferenze, visite guidate alle chiese e ai monumenti di Carpegna, laboratori didattici per bambini per tutta l’estate, sempre molto partecipati e apprezzati".

Il sindaco Mirco Ruggeri ha aggiunto: "Una mostra di successo, con grande visibilità mediatica, curata con maestria dall’artista Giulio Serafini, con anche le installazioni degli ospiti del Gruppo Atena di Monte Grimano Terme, Mercatino Conca e Macerata Feltria, con problemi di dipendenze e patologie psichiatriche, frutto dei laboratori di arteterapia coordinati dalla bravissima Paola Zago. Ringrazio gli sponsor che hanno creduto nei nostri progetti per la stagione estiva". Tra i presenti il prefetto Emanuela Greco, il rettore dell’Ateneo di Urbino Giorgio Calcagnini, il consigliere regionale Micaela Vitri.

Amedeo Pisciolini