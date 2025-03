Carrabs: "Domani la Commissione di Garanzia"

Domani alle ore 18,30 si riunirà la Commissione Controllo e Garanzia del Comune di Urbino, convocata dal presidente Gianluca Carrabs (foto) per trattare l’analisi delle dimissioni dei consiglieri comunali Massimo Guidi, Gabriele Carobini e Silvia Rossi. Si tratta della prima convocazione in assoluto: "Ho indetto la riunione – spiega Carrabs – al fine di acquisire chiarimenti e approfondimenti in merito alle motivazioni delle dimissioni dei tre ex membri di RinasciMenti. Inoltre nello stesso ordine del giorno è stata chiesta l’audizione dei consiglieri dimissionari (la cui partecipazione è però facoltativa, ndr)". La Commissione Controllo e Garanzia ha una competenza specifica nell’attività di verifica, approfondimento e monitoraggio dell’operato dell’amministrazione comunale, oltre alla competenza sulle questioni inerenti lo status dei consiglieri e l’esercizio dei diritti agli stessi spettanti. Prosegue Carrabs: "Considerata la recente presentazione delle dimissioni da parte dei tre consiglieri Comunali, ho ritenuto opportuno, nell’ambito delle prerogative della Commissione, acquisire ogni elemento utile al fine di comprendere le motivazioni e le circostanze che hanno condotto a tali dimissioni. È un caso più unico che raro trovare un gruppo consiliare di maggioranza neo costituito che si è dimesso in blocco. Sarà utile capire se le dimissioni sono state forzate o frutto di un semplice convincimento personale". Sempre in merito alla medesima questione, sono stati depositati due atti ispettivi separati, attraverso due interrogazioni parlamentari, a firma degli onorevoli Francesco Emilio Borrelli (Avs) e Augusto Curti e Irene Manzi, del Pd. Conclude il presidente: "Credo sia giusto fare chiarezza in merito, considerato che il giorno dopo è prevista la convocazione del Consiglio per la surroga dei tre consiglieri".