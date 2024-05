Carrabs: "Giusto ricorrere contro il 3° mandato"

Gianluca Carrabs, capolista di “Alleanza verdi sinistra e socialisti“ a sostegno di Federico Scaramucci, interviene sul ricorso presentato da quattro cittadini urbinati contro le circolari che si rifanno alla legge sulle prossime elezioni, notizia data ieri dal Carlino: "Questo ricorso al Presidente della Repubblica dimostra ancora una volta la spregiudicatezza di Gambini e del centro destra pronti a tutto per conservare il potere. La legge è uguale per tutti ma non per Maurizio Gambini che mobilita il parlamento italiano affinché con la scusa del riconoscimento dello status di capoluogo si faccia fare una legge ad personam per consentirgli di ricandidarsi per la terza volta. Grazie a questo blitz del governo di centrodestra, Urbino è unico caso d’Italia con una norma contraddittoria che prevede il sistema elettorale delle grandi città, con più liste collegate al sindaco e ballottaggio, ma per il sindaco si applica il principio dei piccoli comuni. Una città di 13mila abitanti è equiparata a Pesaro (quasi 100mila) in tutto e per tutto: 32 consiglieri, 10 assessori con stipendi super esorbitanti, quasi 5mila euro mensili e quasi 10 per il sindaco, mentre solo per il primo cittadino si prevede il terzo mandato. Una norma cucita su Urbino che fa aumentare a dismisura i costi della politica: giunta e consiglio costeranno quasi 100mila euro al mese. Questo ricorso riguarda tutti i cittadini che credono nell’uguaglianza della legge, nell’indipendenza delle istituzioni e nella democrazia, ma Gambini e la destra vanno battuti nell’urna. Gli urbinati devono decidere da che parte stare: con chi ha contribuito al declino economico della città e architetta le leggi per sé", spiega Gianluca Carrabs.

g. v.