Carrabs: "Mi candido alle regionali. Serve il benessere ecosostenibile"

Gianluca Carrabs correrà nuovamente per il Consiglio regionale. Già assessore ai Lavori pubblici nella prima Giunta Spacca, il membro del direttivo nazionale dei Verdi sarà in gioco per la terza volta di fila, con Alleanza Verdi e Sinistra. "Il mio è un impegno politico costante – spiega –. Lo faccio per passione e l’ho sempre abbinato al lavoro". Originario di Avellino, 49 anni, project manager libero professionista, Carrabs vive a Urbino dal 1995, dov’è rimasto dopo gli studi. Come sempre, il tema ambientale sarà alla base del suo impegno elettorale: "Per la prima volta, in un programma politico del centrosinistra si parla di un progetto di transizione ecologica. Io ne sono stato tra gli elaboratori: delle 56 pagine di programma della coalizione, una ventina le ho scritte insieme ai compagni di partito. Si parla di Benessere ecosostenibile (Bes) invece che di Pil e si progetta una regione che faccia da pilota, in Europa, per la qualità della vita. Per altro, noi abbiamo proposto una legge regionale sul salario minimo a nove euro per chi lavora coi soldi pubblici: se non uniamo giustizia sociale e climatica, non c’è futuro. Per questo è necessario puntare sulla sanità pubblica, potenziando quella di prossimità".

Centrale, per Avs, è il tema rifiuti: "Va bocciato il Piano rifiuti della Regione, che prevede come soluzione l’incenerimento e le discariche – dice Carrabs –. Noi diciamo “no“. I rifiuti sono una risorsa, ma servono impianti innovativi che li separino e li mandino a un nuovo ciclo produttivo, per questo dobbiamo arrivare al 90% di raccolta differenziata e lavorare per consentire ai distretti industriali di creare impianti di smaltimento dove producono gli scarti. La politica dei rifiuti non può essere fatta da Marche Multiservizi o chi per loro, la devono fare la Regione e, di conseguenza, le Province".

Infine, sul sostegno a Matteo Ricci: "Ha parlato in maniera diretta, quando è venuto al congresso regionale dei Verdi, dicendo no agli inceneritori e costruendo con noi un programma altamente ecologista. Ricci ha messo al primo punto il rilancio delle aree interne: oggi non c’è più il paradigma nord – sud, la differenza è tra costa e montagna, ma l’Appennino è la spina dorsale d’Italia e lì dobbiamo dare una risposta se vogliamo rilanciare la nostra economia. Serve anche una legge regionale sul clima, perché la soluzione alla crisi non può essere far assicurare gli imprenditori contro le calamità naturali, c’è bisogno di un piano di adattamento climatico e di prevenzione".

Nicola Petricca