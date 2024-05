Carrabs: "Su Riceci serve il vincolo paesaggistico"

"La discarica di Riceci si ferma con l’azione che stiamo portando avanti noi ma anche con una scelta alle urne". A sostenerlo è Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e vicepresidente della Commissione parlamentare sulle ecomafie, secondo cui le elezioni di Urbino saranno anche un referendum sull’impianto che potrebbe sorgere nella confinante Petriano: "Non possiamo dire che non lo siano – ha detto giovedì durante un incontro elettorale –. Se c’è una cosa che devo riconoscere a Maurizio Gambini è che lui, sin dall’inizio, ha detto che una discarica serva. Da quel punto di vista non ho notato ambiguità. E allora la scelta, a giugno, sarà tra “discarica e immondizia“ e “no discarica e no immondizia“. Se i cittadini sceglieranno la prima, l’unica cosa che non potranno fare è lamentarsi. Una discarica è qualcosa che nessuno si sarebbe aspettato, oggi: il futuro sono la raccolta differenziata e la riduzione progressiva dei rifiuti. Dovremo poi cambiare le norme affinché, come succede per i sindaci, anche i più bravi, gli amministratori restino al governo di aziende a maggioranza pubblica come Marche Multiservizi per due mandati al massimo".

In merito alla discarica, Gianluca Carrabs, candidato al Consiglio comunale di Urbino per Alleanza Verdi Sinistra e Socialisti, a sostegno di Federico Scaramucci, spiega che sulla Regione Marche ora gravi una responsabilità: "In attesa della conferenza dei servizi di agosto, che deciderà il futuro del progetto, il Comune di Petriano ha chiesto ad Ancona di applicare il vincolo paesaggistico su Riceci, cosa che metterebbe fine alla questione. La Soprintendenza ha fatto i sopralluoghi e le caratteristiche ci sono tutte: chiediamo all’assessore Aguzzi e alla Regione di fare presto e apporlo".

Secondo Sabrina Santelli, candidata alle europee per Avs, "se continuiamo a far fare alla politica quanto fatto finora, Riceci, domani, potrà essere ovunque. Qua ci si sta occupando del futuro di tutti". All’incontro ha partecipato anche Massimiliano Casoli, candidato alle elezioni di Petriano con la lista “L’alternativa c’è“ a sostegno di Enrico Gulini, che ha spiegato: "Continueremo a batterci e speriamo di cambiare la situazione, c’è ambiguità".

