Carrara, la rabbia del comitato: "Ci scippate i fondi di Terna"

"I fondi di Terna (circa 12 milioni ndr) a compensazione di Adriatic link e della stazione di conversione di Carrara devono rimanere nel quartiere e non possono finire in altre zone di Fano". E’ quanto chiede il comitato di Carrara "Uniti contro la centrale" in allarme alla notizia che il Comune possa destinare 1,5-2milioni di euro alla nuova biblioteca Federiciana: struttura che costa 9milioni 700mila euro, ma il Comune dispone solo di 2milioni 500 mila euro di fondi Pnrr. "I residenti di Carrara, Ponte Murello, San Cesareo e Torno – scrivono dal Comitato – sono rimasti sbalorditi dall’apprendere che una buona parte dei fondi per la compensazione e mitigazione di Adriatic Link (l’elettrodotto sottomarino Marche-Abruzzo ndr) saranno utilizzati per la biblioteca Federiciana: si parla del 22% del totale. Il sindaco e la giunta invece di usare le risorse per mitigare l’impatto visivo, ambientale e del rumore vorrebbero destinare parte di quei fondi ad attività diverse, in altre parti di Fano".

Il Comitato ricorda l’enorme impatto ambientale della stazione di conversione: "Si svilupperà su 6 ettari di terreno e per 25 metri di altezza". Il comitato chiede alla giunta "chiarezza e trasparenza nelle scelte, oltre ad un incontro urgente entro maggio per spiegare ai residenti la strategia comunale". Sulle risorse per la nuova Federiciana interviene anche Bene Comune: "Visto che per la struttura mancano 7 milioni, se il Comune ne recupera 2 milioni da Terna, dove prende gli altri 5? Basta che rinunci al mutuo per l’interquartieri che guarda caso è proprio di 5 milioni", la somma di cui dovrebbe farsi carico il Comune realizzare la variante Gimarra.

an. mar.