Carrara vuole conferme, ma Terna non c’è

di Anna Marchetti

"I soldi di Terna per compensare e mitigare l’impatto di Adriatic link devono rimanere a Carrara. La nostra è la zona che subirà il maggior impatto per la presenza della nuova stazione di conversione, che occuperà un’area di 6 ettari con capannoni alti 22 metri". Queste le rassicurazioni che i cittadini di Carrara, attraverso Davide Delvecchio, anche lui residente, hanno chiesto al sindaco Massimo Seri nell’incontro di ieri pomeriggio a casa Betlem. Assenti i vertici di Terna che hanno dato forfait, con delusione e irritazione dei presenti. Avvertita all’ultimo momento anche l’amministrazione comunale che "contesterà – ha detto il sindaco Seri -- formalmente l’assenza della società". "Nella lettera che invieremo oggi a Terna – ha annunciato il primo cittadino – chiederemo anche la comunicazione formale della fine dei lavori che sono stati eseguiti per limitare l’inquinamento acustico dell’attuale centrale. Poi potremo procedere con le verifiche da parte di Arpam". Terna sempre ieri ha fatto sapere, attraverso un comunicato stampa, che è si è conclusa "l’installazione dei dispositivi fonoassorbenti e delle barriere per schermare le emissioni acustiche del compensatore sincrono. La società già da gennaio aveva completato la sostituzione dei tre trasformatori con macchine tecnologicamente più preformanti, sostenibili ed efficienti, e l’applicazione sugli stessi di apparecchiature che hanno consentito una significativa riduzione delle emissioni acustiche. Nelle prossime settimane saranno programmate azioni di monitoraggio dell’impatto acustico".

Durante l’incontro di ieri il sindaco ha confermato che la cifra messa a disposizione da Terna, come compensazione, sarà di oltre 11 milioni di euro, la maggior parte dei quali saranno concentrati su Carrara. Analizzate le proposte avanzate dai cittadini sull’utilizzo di quei fondi. Tra le richieste ci sono la rete fognaria ed idrica per tutte le zone mancanti della comunità, la realizzazione di un marciapiede per mettere in sicurezza la strada Flaminia che attraversa Carrara, la realizzazione di una rotatoria davanti lo spartitraffico per Mombaroccio, dove tanti incidenti mortali sono accaduti, l’asfaltatura di tutte le strade dei quartieri interessati alla realizzazione della centrale elettrica, la ristrutturazione della ex scuola elementare di Carrara come Casa delle delle associazioni. Per quanto riguarda le opere mitigative, come l’interramento di tutti i cavi da 135mila volt e da 380mila volt, secondo il sindaco non devo rientrare "tra le compensazioni in quanto già a carico di Terna".

Escluso definitivamente che una parte degli oltre 11 milioni di euro di Terna possa essere utilizzata per la nuova Federiciana. Una somma sarà invece destinata a Metaurilia, dove "sbarca" l’elettrodotto, per realizzare i marciapiedi e la rotatoria sulla Statale.