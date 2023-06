Carriera condannato per diffamazione Ma assolto per aver girato il video

di Elisabetta Rossi

Una condanna per aver diffamato il capo della Mobile, ma l’assoluzione dall’accusa di aver girato quel video in modo fraudolento. Duecento euro di multa ( pena sospesa) è quanto ha stabilito il giudice per Umberto Carriera e soprattutto per il post che aveva pubblicato sui suoi social contro il dirigente della Questura Paolo Badioli ai tempi delle restrizioni anti Covid e chiusure dei locali. Misure che Carriera contestava. Come ha fatto quel 15 gennaio 2021, quando ha deciso di tenere aperto il suo ristorante "La Grande bellezza" a Mombaroccio. Badioli era arrivato con una quindicina di uomini per un controllo. E il blitz era stato registrato col telefonino dalla fidanzata di Carriera, poi caricato sui social del ristoratore "ribelle".

Sotto si erano scatenati gli odiatori arrivando a minacciare di morte Badioli e famiglia. Carriera e compagna finiscono a processo e ieri si è chiuso il primo round. Oltre alla multa, il ristoratore è stato anche condannato a pagare 3mila euro di risarcimento danni a Badioli e 500 euro a ognuno dei tre sindacati di Polizia. Le quattro parti civili avevano presentato un conto di 21mila euro ciascuno. Sei mesi di reclusione era stata la richiesta della procura per Carriera e la sua compagna Clarissa Rosselli. La Rosselli è stata assolta da entrambe le accuse. Alla lettura della sentenza, ieri mattina, il ristoratore ha abbracciato la fidanzata e poi ha rilanciato il suo entusiasmo sui social con un post nel quale si legge "Assolti! Perchè il fatto non sussiste! Fedina penale pulita, avanti tutta!". Per Carriera, quei 200 euro, al posto di una condanna al carcere, suonano come una vittoria. "Sono soddisfatto – il commentato del difensore, l’avvocato Federico Bertuccioli – anche se siamo convinti che si meritava l’assoluzione dato che quel post è nell’ambito del diritto di cronaca. Certamente, rispetto a quello che si era prospettato, chiudiamo questo processo tirando un sospiro di sollievo. Leggeremo le motivazioni e faremo appello".

E’ intervenuto anche il sottosegretario Vittorio Sgarbi sul presupposto che l’assoluzione fosse stata piena: "Contento e per niente sorpreso dell’assoluzione di Umberto Carriera, uomo coraggioso che ho sempre sostenuto nei mesi scorsi e sosterrò se necessario alle prossime elezioni amministrative che si terranno a Pesaro. Per molti lui è già il sindaco di Pesaro, di sicuro lo è per il popolo che lo ha sostenuto e lo sostiene. Le sue battaglie stanno finalmente avendo esiti positivi anche nei tribunali per nulla scontata nel nostro paese". "In una informazione drogata dai social – scrive il segretario Silp Cgil Pierpaolo Frega -, se uno leggesse il post di Carriera, penserebbe che la giustizia lo ha assolto da qualsiasi reato, invece non è così".