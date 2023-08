"Carriera non c’entra con la nostra lista civica"

Umberto Carriera, l’imprenditore-ristoratore ‘amico’ di Vittorio Sgarbi nei giorni scorsi aveva lanciato, attraverso i social, una riunione per arrivare alla costituzione di una lista civica per partecipare alle prossime elezioni amministrative. Fra l’altro una riunione a porte chiuse aveva detto "perché il confronto è tra alcuni intelletturali e rappresentanti di associazioni di categoria. Poi farò sapere come è andato questo primo confronto". Il tutto con una premessa: "Io non sono candidato a sindaco". Di questa riunione si sono perse le tracce fino a quando ieri un gruppo di cittadini promotori di una lista civica ha fatto sapere tramite il suo rappresentante Maurizio Franca: "1) la riunione del 21 agosto è stata organizzata, come tutte le precedenti, da un gruppo di cittadini che lavora da mesi al progetto di una lista civica; 2) il signor Carriera non ha mai partecipato ai nostri lavori;3) Carriera si è appropriato indebitamente del ruolo di organizzatore; 4) Carriera poteva partecipare come singolo cittadino ma non aveva alcun titolo a parlare". Detto questo, aggiungono: "Pertanto disconosciamo qualsiasi collegamento fra la nostra attività e quella di Carriera e ci dissociamo da qualsiasi sua futura dichiarazione".