"Diffamato da Carriera", il capo della Mobile accusa: in aula il video incriminato

Pesaro, 4 aprile 2023 - Il video incriminato entra in aula. È quello che riprende il blitz della polizia al ristorante "La grande bellezza" di Mombaroccio il 15 gennaio 2021, tenuto aperto dal titolare, Umberto Carriera, come atto di disobbedienza civile contro le restrizioni anti Covid del periodo.

Ieri era il giorno dedicato alla visione del filmato da parte del giudice Andrea Piersantelli. E, da quanto emerso in aula, quel video di un minuto e pochi secondi caricato sul profilo Facebook da Carriera è uguale, in durata e immagini, a quello contenuto nel telefonino dell’autrice del girato, la fidanzata dell’imprenditore Clarissa Rosselli, quella sera di gennaio.

La coppia è a processo, accusata di diffamazione, su denuncia del capo della Mobile, Paolo Badioli, immortalato in quei frame mentre svolge, insieme ai suoi uomini, tutti in borghese, il controllo all’interno del locale.

Sotto il post di Carriera si scatenarono commenti pesanti e minacce gravi da parte di decine di hater. Ieri i difensori di Badioli, costituito parte civile con gli avvocati Carlo Rampino e Andrea La Torraca, ha insistito nel ribadire che la Rosselli abbia fatto riprese limitate per mettere in cattiva luce Badioli e i suoi agenti.

Il legale degli imputati, l’avvocato Federico Bertuccioli, ha tenuto il punto evidenziando che quel video non è stato modificato. "In chiusura il giudice ha auspicato che si rimettesse la querela" ha riportato Carriera. Processo rinviato al 29 maggio per la discussione.