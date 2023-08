Carriera scaricato dalla lista civica? "Ma io non so chi siano"

La lista civica che ieri si è dissociata da Umberto Carriera, l’imprenditore-ristoratore, è quella che fa capo a Italo Campagnoli ed ha come referente Maurizio Franca. "Uno del nostro gruppo lo ha invitato alla riunione alla Gaida in via Carloni e lui si è presentato con dietro alcune Tv locali. A quel punto molti di noi sono andati via perché Carriera voleva far passare questa riunione, che era già in programma, come una cosa che aveva organizzata lui. Cosa non vera". Insomma una situazione imbarazzante. Ieri Carriera ha scritto un’altra nota minacciando querele a destra e a manca. E scrive ad un certo punto: "Come se il partito democratico dicesse che non faccio parte del loro partito. Io non conosco queste persone, non ero alla loro riunione, ma alla mia riunione come testimoniato dalla presenza di alcune Tv locali. Capisco che cerchino visibilità in qualche modo, ma cosa c’entra associare la mia persona alla loro lista civica?". Da qui anche una minaccia di querela anche contro il giornale.

Quindi torna, Carriera, su " RibalTIAMO pesaro" per confermare alcuni concetti già espressi di un post su facebook: "Pesaro ha bisogno di persone coraggiose, intelligenti e con delle idee che possano permettere alla città di crescere sotto ogni punto di vista: economia, cultura, sanità, sicurezza e ambiente sono i cinque pilastri dai quali bisogna partire per rilanciare questo territorio. Sono sotto gli occhi di tutti i risultati disastrosi relativi all’attuale amministrazione: non a caso nell’ultima classifica stilata da “il Sole 24 ore”, l’attuale primo cittadino é 55° su 87, perdendo in un solo anno 25 posizioni. Purtroppo la cittadinanza è poco informata sul pericolo amianto nella nostra città: Pesaro tra le altre cose è la città più inquinata delle Marche, per non parlare delle numerose antenne che stanno spuntando come funghi in tutti i quartieri. Nelle prossime settimane incontrerò altre persone nella speranza di trovare menti e personalità pronte a spendersi per una città migliore".