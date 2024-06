“Carriera si era inventato le minacce a sé e al figlio”: condannato

Pesaro, 12 giugno 2024 – Condannato ad un anno di reclusione per simulazione di reato. E’ l’epilogo della vicenda giudiziaria che ha coinvolto Umberto Carriera, ristoratore pesarese e leader di #IoApro, che era stato accusato di essersi inventato e aver inviato finte minacce a sé stesso e al figlio minore. La vicenda risale al gennaio 2021, in pieno Covid. Umberto Carriera guidava la protesta dei ristoratori che volevano aprire i propri locali nonostante le norme anti-contagio imposte dal governo. “Se domani apri, ti facciamo male. Sappiamo dove va all’asilo tuo figlio”. Era la frase incriminata che lo stesso Carriera aveva rilanciato sui propri profili social. Il giudice monocratico che ieri ha emesso la sentenza di condanna ha dato quindi credito alla tesi dell’accusa secondo cui Carriera si sarebbe inventato tutto.

In base alle ricostruzioni, infatti, quelle minacce sono partite proprio dall’account de La macelleria, uno dei suoi ristoranti che si trova in via delle Galligarie. L’indagine ha accertato, da un punto di vista informatico, che il profilo ufficiale di Carriera e quello fittizio corrispondono alla stessa utenza telefonica intestata, appunto, alla società di Carriera. Durante la precedenza udienza, quella del 7 maggio scorso, quando il pm aveva formulato la propria richiesta di condanna ad un anno e due mesi di reclusione, Carriera era anche stato protagonista di un insolito dietro le quinte.

Al termine della seduta, infatti, erano volati insulti da parte del ristoratore all’indirizzo del consulente incaricato dal tribunale per effettuare la perizia informatica. “Mi ha detto che non capisco un c… – aveva raccontato il perito Luca Russo. Al momento dei saluti, anziché una stretta di mano, ha inveito contro di me al punto che il giudice voleva riaprire il verbale e mettere agli atti l’accaduto. Ho evitato di farlo e ho preferito soprassedere per evitare ulteriori code polemiche”.