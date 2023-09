Carrozziera e anche miss. Liudmyla spopola sul palco

Alla Baia Imperiale di Gabicce Monte Sara Francisco, 18 anni, di Candia Canavese (Torino) ha vinto il concorso di Miss "la più bella del mondo"; seconda Stefania Apetri, 18 anni il prossimo 30 dicembre, di Robassomero; mentre all’operaia di una carrozzeria, Liudmyla Platika, va la fascia di Miss Senza Trucco ideata da Edoardo Raspelli. Infatti il famoso giornalista ha creato anni fa la fascia di Miss Senza Trucco (la prima fu la fotomodella ed agente Francesca Buonaccorso) ha premiato Liudmyla Platika, 23 anni, ucraina, da anni abitante nelle colline vercellesi, in Val Sesia. Una ragazza con un lavoro curioso: di solito le aspiranti ai titoli di bellezza sono studentesse, commesse, parrucchiere, estetiste, qualche impiegata… Liudmyla Platika fa… la carrozziera.

Si occupa in particolare di auto d’epoca anche straniere, le ripara, le smonta, le vernicia. Hanno provato per quasi tre giorni; hanno attraversato in lungo ed in largo (con il trenino o a piedi) Gabicce uscitando la curiosità e gli applausi dei turisti; hanno preso l’aperitivo ed incontrato le autorità su un meraviglioso pontile che dalla spiaggia si tuffava nel mare poi, ultimo set, sono discese, per la gioia degli spettatori, lungo la monumentale scalinata della discoteca Baia Imperiale, che appartiene alla storia. Questa la festa della finale nazionale di Miss "La Più Bella del Mondo", il concorso di bellezza mandato avanti da 25 anni dal pavese Cesare Morgantini che si è svolta in provincia di Pesaro Urbino, a Gabicce. Hanno partecipato 24 ragazze dai 16 ai 27 anni provenienti da sette regioni, le più belle delle centinaia di partecipanti alle decine di selezioni svoltesi in tutta Italia. La serata è stata condotta da Jacques Avella e Vanessa Minotti con le coreografie di Valerio Rossetti e Cinzia Leonardi; assistente di segreteria Delia Russello, segretario di giuria Max Moretti, fotografo ufficiale Camillo Dosi. Affollata la giuria: oltre agli sponsor che hanno autonomamente assegnato le loro fasce personali, era presieduta dal giornalista e conduttore televisivo Edoardo Raspelli. Le fasce degli sponsor sono andate a: Chiara Ribatti (Noè creazioni e gioielli); Lucrezia Costa (Farace & Pasotti); Michelle Rizzi (Farmacalab laboratorio di analisi); Martina Sasso (Baia Imperiale); Camilla Giovanardi (Telecupole); Giulia Faina (Radio Vallebelbo); Stefania Apetri (Stuporart); Karola Rosy Paletta (Luca Stecchi); Adelaide Bellina (Pure Italian Gold-Pierre Pubblicità); Allegra Sorrentino (New Evolution); Sara Francisco (All Round with Adalet di Fabrizio Corona).

Luigi Diotalevi