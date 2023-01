"Carta della qualità" per avere una città pulita

Vallefoglia è ora anche città più pulita, grazie alla "Carta della Qualità", il documento che garantisce una maggior igiene urbana. Il sindaco, Palmiro Ucchielli, e l’assessore all’ambiente, Mirco Calzolari, comunicano che la Giunta Comunale ha approvato la "Carta della qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", la quale stabilisce che tutte le gestioni dei rifiuti urbani del territorio provinciale devono avere uno schema regolatorio che rispetti, in base al servizio offerto, determinati parametri.

"Con questa ’Carta’ – aggiunge Ucchielli – il gestore, Marche Multiservizi Spa, in qualità di erogatore di pubblico servizio, indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio e dichiara agli utenti gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio". Quindi, cosa farebbe questa ’Carta’? Quest’ultima avrà in oggetto l’igiene urbana, come la pulizia delle strade e la manutenzione del verde pubblico, ma in particolare individua gli standard di qualità del servizio che Marche Multiservizi si impegna a rispettare nel completare le proprie attività, definisce il rapporto tra il gestore e gli utenti riguardo ai diritti di partecipazione ed informazione e definisce anche le procedure di reclamo per gli utenti. "È un elemento in più che accorciare le distanze tra enti e cittadini – commenta Calzolari –. Si avrà un maggior dialogo anche tra l’amministrazione e Marche Multiservizi. Così Vallefoglia risalti nella sua bellezza e, pulizia e salute".

Alessio Zaffini