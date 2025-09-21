Cartacce e lattine al Campus. Biancani a caccia di chi sporca

Cartacce e lattine sparse sul prato, bicchieri e bottiglie abbandonate sui tavoli: così si presenta l’area verde del Campus scolastico in via Nanterre, alla fine della prima settimana di apertura delle scuole. Un abbandono di rifiuti che fa infuriare il sindaco Andrea Biancani, il quale a fronte dell’incuria nei confronti dell’area verde stigmatizza il comportamento di chi ha sporcato come "intollerabile e incivile". Anche perché non è la prima volta che la situazione si verifica. "Ci troviamo ancora costretti a segnalare una situazione che definire incivile è poco – sostiene il sindaco – . Anche questo fine settimana il campus scolastico è stato lasciato in condizioni indecenti, con cartacce, lattine, bottiglie e rifiuti abbandonati ovunque. Qualcuno continua a sporcare con disprezzo del bene pubblico. Non è la prima volta e non può essere più tollerata. Sono settimane che segnalo la questione, ma le cose non sono ancora cambiate". Per questo, il sindaco intende adesso procedere con seri provvedimenti. "Ho chiesto di identificare i responsabili, che dovranno ripulire l’area – dice Biancani – . Una volta identificati, il Comune si costituirà parte civile e chi ha causato questo scempio dovrà rispondere delle proprie azioni". L’area in cui sorge il Campus in via Nanterre è di proprietà della Provincia, ma la manutenzione è a carico dell’amministrazione comunale e, sostiene Biancani, non siamo più disponibili a intervenire e a pagare, ogni settimana, per rimediare all’inciviltà di pochi. "Dimostrano di non avere alcun senso del bene comune – prosegue –. Il denaro pubblico non può essere sprecato per coprire le azioni di chi non sa comportarsi". Da qui il giro di vite. "E’ ora di dire basta – sostiene il sindaco – . Per questo ho chiesto alla polizia locale di avviare le indagini per identificare i responsabili, che dovranno occuparsi di ripulire il danno fatto. Fino a quando non sapremo chi è stato, ho chiesto che l’area non venga ripulita, ma recintata e lasciata com’è, a testimonianza del danno arrecato". E se gli abbandoni dei rifiuti dovessero proseguire, il sindaco assicura che potrebbero arrivare proposte più drastiche per risolvere definitivamente il problema. "La soluzione più semplice sarebbe rimuovere le panchine e i tavoli? – dice – . Sì, ma non è questa la strada che vogliamo percorrere. Sarebbe una sconfitta, a discapito dei cittadini che non hanno alcuna colpa, ma se la situazione dovesse continuare, questa opzione non è esclusa. Questo è ciò che penso io, ma essendo l’area di proprietà della Provincia, se dovesse decidere di fare scelte diverse le accetteremmo senza problemi".