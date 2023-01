Carte d’identità, passaporti, Isee Presto si potrà fare tutto alle Poste

di Elisabetta Rossi

Macinare chilometri fino a Pesaro o stare in fila per ore in Questura o in altri uffici della pubblica amministrazione per un documento, potrebbe essere ben presto solo un (brutto) ricordo. Certificati anagrafici e di stato civile, carta d’identità elettronica, passaporto, codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali e giudiziari, Isee ed altri servizi di vario tipo saranno infatti a portata di mano, anzi, di gamba del cittadino e soprattutto tutti insieme in un unico sportello.

Si tratta di Polis, il progetto ideato da Poste italiane per trasformare gli uffici postali in una casa dei servizi digitali. Uno Sportello unico, appunto, che ha l’obiettivo di rendere semplice, veloce, oltre che vicino, l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione in 7mila comuni italiani al di sotto dei 15mila abitanti. Una grande rivoluzione per i piccoli centri che riguarda ovviamente anche la nostra provincia, e per la precisione, 48 comuni del territorio di Pesaro e Urbino. Qui, con l’avvio di Polis, i cittadini potranno ottenere tutti, o quasi, i documenti e atti utili senza doversi spostare verso il capoluogo, ma rivolgendosi direttamente alle Poste del proprio Comune, risparmiando in tempo ed anche in spese di viaggio.

La rivoluzione amministrativa è stata presentata ieri a Roma alla presenza delle massime autorità. "I lavori di ristrutturazione e di adeguamento tecnologico degli Uffici Postali sono partiti – fanno sapere da Posteitaliane - subito dopo il via libera della Commissione Europea, arrivato a fine ottobre 2022. Ad oggi sono già pronti 40 Uffici postali e 230 i cantieri aperti. Entro l’anno saranno avviati i lavori di ristrutturazione in 1.500 nuovi uffici Polis". E "grazie a Polis, Poste Italiane dà un nuovo volto ai 7mila Uffici Postali dei piccoli centri per renderli più accoglienti e trasformarli in Sportello Unico digitale di prossimità attivo 24 ore su 24".

Ed ecco allora tutti i Comuni della provincia di Pesaro e Urbino in cui sarà attivato lo Sportello unico Polis: Acqualagna, Apecchio, Belforte all’Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Cartoceto, Colli al Metauro, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontino, Frontone, Gabicce Mare, Gradara, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Mombaroccio, Mondavio, Mondolfo, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme, Monte Porzio, Montecalvo in Foglia, Montefelcino, Montelabbate, Peglio, Pergola, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Sant’Angelo in Vado, Sant’Ippolito, Sassocorvaro Auditore, Serra Sant’Abbondio, Tavoleto, Tavullia, Terre Roveresche, Urbania, Urbino, Vallefoglia.